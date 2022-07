Fallout 5: 5 Details, die ihr wissen solltet. (Bildquelle: Bethesda)

Der nächste Eintrag der beliebten RPG-Reihe wird bereits jetzt von der Community sehnsüchtig erwartet, doch was genau sind Bethesdas Pläne? Wir verraten euch hier 5 Details, die ihr zu Fallout 5 bereits jetzt wissen solltet.

Wird es ein Fallout 5 geben?

Bethesda hat sich bereits mehrfach in die Karten schauen lassen und deutlich gemacht, dass nach Fallout 4 sicherlich noch nicht Schluss ist. Ein weiterer Teil ist also definitiv in Planung. Eine groß angelegte, offizielle Ankündigung von Fallout 5 bleibt bisher aber noch aus.

Release-Datum: Wann erscheint Fallout 5?

Die brennendste Frage zu beliebten Reihen ist immer, wann der Nachfolger denn erscheinen wird. Bei Fallout 5 ist das schwer zu sagen. Bethesda, das mittlerweile unter der Schirmherrschaft der Xbox Game Studios agiert, hat noch keinen Zeitraum für eine Veröffentlichung von Fallout 5 eingegrenzt.

Klar ist nur: Fallout-Fans werden wohl noch eine ganze Weile auf eine Fortsetzung im Ödland warten müssen. Erst kürzlich hat Todd Howard verraten, dass zunächst die Veröffentlichung von Starfield und Fertigstellung von The Elder Scrolls 6 auf dem Plan stehen. Und wie wir alle wissen, kostet die Entwicklung von Open-World-Rollenspielen eine geraume Zeit.

Müssten wir spekulieren und Hochrechnungen anstellen, können wir wohl von einem Release um 2030 ausgehen.

Gibt es schon einen Trailer zu Fallout 5?

Da weder eine direkte Ankündigung noch ein Release-Datum zum RPG bestehen, existiert natürlich auch noch kein Bildmaterial seitens Bethesda. Solltet ihr in den Weiten des Internets auf ein derartiges Video stoßen, handelt es sich definitiv um einen Fan-Trailer. Einen solch beeindruckenden Next-Gen-Trailer könnt ihr hier sehen:

Nach Fallout 76: Setzt Fallout 5 wieder voll auf Singleplayer?

Fallout 76 hat die Marke von Bethesda in die Multiplayer-Welt entführt. Als offizieller Serienteil der Hauptreihe wird Fallout 5 allerdings wohl wieder ein echtes Singleplayer-Erlebnis werden. Dies ließ Todd Howard zumindest in einem Interview durchscheinen (Quelle: GameStar). Der Fokus für die Fortsetzung liegt also voll auf dem Solo-Modus, doch auch zusätzliche Online-Elemente und soziale Aspekte könnten mit in die Entwicklung einfließen.

Spielwelt: Wo wird Fallout 5 spielen?

Da Fallout 5 nicht einmal in einer frühen Entwicklungsphase steckt, ist der Spielort natürlich auch noch völlig offen.

Ein von Bethesda bereits 2016 eingetragener Markenschutz zu Fallout: New Orleans macht allerdings hellhörig (Quelle: Gamerant). Wird das also die nächste Szenerie? Alles reine Spekulation. Weitere Träumereien drehen sich oftmals um Chicago, Alaska, New York oder um Schauplätze ganz außerhalb der Vereinigten Staaten.

Während die erst genannten im Bereich des Möglichen liegen, sieht es bei einer Spielwelt außerhalb der USA wohl eher schlecht aus. In einem weiteren Interview machte Todd Howard deutlich, dass Fallout ein sehr amerikanisches Spiel ist.

