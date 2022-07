KI überarbeitet Videospiel-Klassiker und das Ergebnis ist das pure Grauen

Hättet ihr Jimmy Hopkins aus dem Kultspiel Bully wiedererkannt? (Bild: Rockstar Games & ECarterLennon)

Ein User auf Reddit hat mithilfe einer KI alte Videospiele "modernisiert" oder besser gesagt deren Helden ein waschechtes HD-Upgrade verpasst. Die Ergebnisse sind allerdings teilweise reinstes Albtraum-Material. Wir verraten euch, welche kultige Videospielfigur die Community am meisten gruselt.

Look How They Massacred My Boys

Künstliche Intelligenz sind mittlerweile zu erstaunlichen Dingen in der Lage, auch wenn das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. Das beweist auch der Thread vom Reddit-User ECarterLennon. Dieser hat legendäre Videospielhelden wie Solid Snake, Duke Nukem oder Pac-Man mit einer KI überarbeitet.

Das verstörende Ergebnis löst unterschiedliche Reaktionen aus. Während Figuren wie Solid Snake nach der KI-Behandlung etwas albern wirken, hat der prollige Duke verhältnismäßig viel Glück gehabt. Sein Lächeln wirkt zwar etwas merkwürdig, aber insgesamt hat die KI sein markantes Aussehen gut getroffen.

Gruselig wirkt dagegen die Transformation von Jimmy Hopkins, dem Protagonisten aus Bully, auch bekannt als Canis Canem Edit. Ähnlichkeiten zum Original sind zwar nach wie vor erkennbar, aber das Ergebnis erinnert eher an einen bulligen Lex Luthor. Manche User ziehen auch einen Vergleich zu Wayne Rooney, dem englischen Fußballspieler.

So habt ihr Pac-Man noch nie gesehen

Das pure Grauen ist allerdings das Wesen, das die KI auf Grundlage von Pac-Man erschaffen hat. Das gelbe Monster erzielt auf Reddit auch mit Abstand die meisten Reaktionen.

Viele User sehen in diesem "neuen" Pac-Man den idealen Protagonisten für ein Horrorspiel, was von der breiten Masse mit vielen Upvotes untermauert wird. Andere User argumentieren daraufhin, dass Pac-Man an sich ja schon ein Horrorspiel sei, da man ja permanent vor Geistern flieht.

Schlussendlich wünscht sich noch ein User, dass die KI auch den Hagrid aus der "PlayStation 1"-Fassung von Harry Potter und der Stein der Weisen überarbeitet. Das besagte Bild genießt im Internet Meme-Status und ist auf Plattformen wie Twitter, Reddit oder 9gag sehr bekannt.