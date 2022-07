Skate-Desaster: EA ruiniert das nächste Spiel – Fans entrüstet

Typisch EA. (Bild: Electronic Arts)

Die Skate-Reihe kehrt zurück, so viel war bereits bekannt. Nun gibt es weitere Details zur Fortsetzung – und EA schafft es erneut, den Fans jegliche Vorfreude zu nehmen. Denn Skate, wie die Fortsetzung schlicht heißt, soll ein Free-to-play-Spiel und ein Live-Service-Game werden.

Skate kehrt als kostenloses Live-Service-Spiel zurück

Seit 2010 und dem Release von Skate 3 warten Fans sehnsüchtig auf einen Nachfolger. Dieser Traum geht schon bald in Erfüllung … oder wird es ein Albtraum?

Wie der Entwickler Full Circle in einem aktuellen Video bekannt gibt, wird die Fortsetzung namens Skate ein gratis Live-Service-Spiel. Und das bedeutet: Mikrotransaktionen.

Allerdings verspricht man die folgenden goldenen Regeln:

Kein Pay-to-win

Keine Maps hinter einer Paywall

Keine kostenpflichtigen Lootboxen

Keine kostenpflichtigen Gameplay-Vorteile

Stattdessen monetarisiert der Entwickler kosmetische Items und Convenience. Unter Convenience fallen beispielsweise die EXP-Booster in Ubisofts neuesten Assassin’s-Creed-Spielen. Da das aber ein Gameplay-Vorteil wäre, bleibt abzuwarten, wie Skate tatsächlich monetarisiert wird.

Full Circle sagt auch, man habe sich im Hinblick auf das Geschäftsmodell von Spielen wie Apex Legends inspirieren lassen. Ja, das ist dasselbe Spiel, das vor einigen Jahren 170 Euro für eine In-Game-Axt in einem dreisten Lootbox-Event verlangte. (Quelle: Kotaku)

Was beide Spiele nun verbindet: der Publisher Electronic Arts. Hat EA also hier wieder seine Finger im Spiel? In einem Interview mit The Verge erklärt Full Circle, dass man von Anfang an ein Free-to-play-Spiel machen wollte. Es sei die „natürliche Evolution des Franchise“ und „das, was die Spieler wollen“. (Quelle: The Verge) Was das angeht …

Skate wird Live-Service: Fans sind sauer

Das entsprechende Video ruft unterschiedliche Reaktionen hervor. Mit 6.650 Likes zu 3.500 Dislikes scheint das zuvor äußerst positive Stimmungsbild zu kippen. Auch in den Kommentaren wird das deutlich, denn der vorherige Optimismus schwindet und einige Fans sind regelrecht wütend.

„Dieses Spiel ist nicht zu unserem Vorteil kostenlos, es geht nicht um Langlebigkeit, sondern darum, dass EA jeden einzelnen Dollar aus uns herauspressen kann“, schreibt Joe Schwartz.

„Ehrlich gesagt ist das Free-to-play-/Mikrotransaktionsmodell mein schlimmster Albtraum für dieses Spiel. Ich möchte kein echtes Geld für ein Paar Vans oder ein Board im Spiel bezahlen müssen. Die Idee von überteuerten kosmetischen Mikrotransaktionen tut in diesem Spiel besonders weh, weil Mode und Selbstdarstellung ein so großer Teil der Skateboard-Kultur sind, den ich nicht missen möchte. Wir haben etwa 12 Jahre gewartet“, schreibt bulma_999.

„Ich hasse es, das zu sagen, aber die Informationen, die hier geteilt wurden, zusammen mit dem, was unerwähnt blieb, haben meine Begeisterung für dieses Spiel gemindert. Das F2P-Modell ist äußerst beunruhigend. Mikrotransaktionen sind sehr bedenklich, wenn man bedenkt, dass EA dahinter steckt“, schreibt Collin Hawks.

„Ich hoffe, dass dieses Spiel nicht nur online sein wird. […] Wenn sie keinen guten Offlinemodus haben, wird das Spiel irgendwann aussterben, und dann wird niemand mehr in der Lage sein, es in Zukunft zu spielen“, schreibt moist matto.

Skate | Erster Trailer

Auch auf Reddit wird über die Zukunft von Skate diskutiert. (Quelle: Reddit) Hier fallen die Kommentare viel vernichtender aus:

„Ich warte nur darauf, dass sie uns für Tricks zahlen lassen“, schreibt Whoopsies_117.

„Free-to-download“, schreibt CptJaxxParrow.

„Tony Hawk Pro Skater Skin für $19.99“, schreibt DeeYouBitch.

Man muss es sich leider eingestehen: EA und andere kontroverse Publisher haben die Spiele-Industrie vergiftet, was Reddit-Nutzer NoDragonfruit7115 anhand dieses Kommentars treffend veranschaulicht:

„Wer hätte sich eine Zeit vorstellen können, in der wir hören, dass ein Spiel kostenlos ist und wir alle enttäuscht sind?“

Skate soll sowohl für Current-Gen- als auch Last-Gen-Konsolen, PC und sogar Mobile-Geräte erscheinen. Ein Release-Datum steht allerdings noch nicht fest.

EA bleibt eben EA (Kommentar)

Ich glaube, das war weniger die Entscheidung der Entwickler, mehr die von EA – oder zumindest ihr Einfluss. Wenn man schon Skate zurückbringt, dann muss es auch ins moderne Geschäftsmodell des Unternehmens gepresst werden. Schließlich macht EA einen Milliardenumsatz dank seiner Live-Service-Strategie. (Quelle: EA)

Doch mein Optimismus sagt mir: Anders als noch bei einem Dead Space 3 ordnen sich lumpige Mikrotransaktionen in einem Skate sicherlich eleganter ein. Ein Free-to-play-Modell kann schnell und einfach für hohe Spielerzahlen sorgen, ein gelungenes Live-Service-Modell sie halten. Spiele wie Fortnite, Fall Guys oder Warframe haben dies zuvor bewiesen.

Aber es ist EA, verantwortlich für Spiele wie Anthem, Battlefield 2042 und Star Wars: Battlefront 2. Live-Service-Games, die alle gescheitert sind. Ein Free-to-play-Ansatz bedeutet bloß, dass EA eine Schippe drauflegt. Eine Schippe Spaß? Nein, eine Schippe unverschämter Mikrotransaktionen und Lootboxen. Verzeihung, Surprise Mechanics.