Während sich die Blockbuster eine Pause bei den Releases gönnen, rücken Indie-Spiele zurzeit in den Fokus: Bei sommerlichen Temperaturen könnt ihr nächste Woche unter anderem zur Katze werden.

Stray | 19. Juli

PC / PS4 / PS5

Das beliebteste Haustier in deutschen Haushalten ist die Katze – was passt da also besser, als ein Spiel, in dem ihr einmal selbst in die Haut einer Katze schlüpft. Genau das ist in Stray der Fall, wobei ihr hier in einer fiktiven und recht düsteren Cyberpunk-Stadt unterwegs seid und nicht in Deutschland. Noch eine Besonderheit macht sich schnell bemerkbar, denn vor Ort leben ausschließlich Roboter und keine Menschen mehr.

Warum das der Fall ist und was mit den Menschen passiert ist, das soll nach und nach innerhalb der reinen Singleplayer-Story geklärt werden. Als Katze müsst ihr derweil einige Sprungeinlagen und Rätsel bewältigen. Immer mit dabei ist eure kleine Helferdrohne. Die übernimmt für euch die Aufgaben, die eine Katze nicht so richtig beherrscht, wie zum Beispiel die Kommunikation mit den Robotern.

Stray: Trailer zum knuddeligen Katzen-Abenteuer

Der Release von Stray findet im Juli vorerst nur für den PC, die PlayStation 4 und PlayStation 5 statt. Ob in Zukunft auch die Xbox-Konsolen und die Nintendo Switch bedient werden, bleibt abzuwarten.

As Dusk Falls | 19. Juli

PC / Xbox One / Xbox Series X

In As Dusk Falls geht es um die Geschichte von zwei Familien und einem Raubüberfall im Jahre 1998, der nicht ganz so erfolgreich abläuft. Von diesem Punkt aus erstreckt sich die Geschichte danach über 30 Jahre, in denen ihr in die Rolle von verschiedenen Mitgliedern der Familien schlüpft und somit die Handlung aus unterschiedlichen Perspektiven erlebt.

Die Entwickler von Interior/Night beschreiben As Dusk Falls als ein interaktives Drama, bei dem ihr zahlreiche Entscheidungen treffen müsst. Diese sollen mitunter schwere Konsequenzen nach sich ziehen. Praktisch: Wer will, kann mit bis zu sieben Freunden gleichzeitig die Story erleben und gemeinsam über die Entscheidungen abstimmen.

Beim Release von As Dusk Falls ist es das umgekehrte Spiel von Stray: Das Adventure erscheint jetzt nur für den PC und die beiden Xbox-Konsolen. Eine Umsetzung für die PlayStation oder Nintendo Switch ist nicht angekündigt.

Bright Memory: Infinite | 21. Juli

PS5 / Xbox Series X / Switch

Bei Bright Memory: Infinite erwartet euch ein schneller Shooter, der Schusswaffen- und Nahkampf-Action kombiniert. Im Zusammenspiel mit den eigenen Spezialfähigkeiten, lassen sich so rasante Kombos aneinanderreihen, die im besten Falle den Gegnern das digitale Leben kosten.

Aber worum geht es überhaupt? Bright Memory vermischt Sci-Fi mit Fantasy und lässt euch im Jahr 2036 in die Rolle einer Agentin der Supernatural Science Research Organization schlüpfen. Diese untersucht ein merkwürdiges Phänomen am Himmel und landet per Zufall in einer anderen Welt.

Für den PC ist Bright Memory: Infinite bereits seit 2021 erhältlich. Jetzt liefert das Studio FYQD noch einen Release für die Konsolen nach, sprich in dem Fall PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch.

Live a Live | 22. Juli

Switch

Mit Live a Live folgt in diesen Tagen ein HD-2D-Remake eines Square-Klassikers von 1994. Remake darf hier wortwörtlich genommen werden, denn die Entwickler haben das Rollenspiel einer Generalüberholung unterzogen – vor allem auf der technischen Seite. Grafisch erinnert es jetzt an Spiele wie Octopath Traveler oder Triangle Strategy.

Spielerisch und vor allem inhaltlich gibt es aber das Paket, welches seinerzeit nur Spieler in Japan genießen konnten. In Live a Live erlebt ihr gleich acht verschiedene Geschichten aus der Sicht von acht verschiedenen Charakteren, die trotz ihrer zeitlichen Differenz irgendwie miteinander verbunden sind. Mehr wollen wir an der Stelle auch nicht verraten.

Der Release des Remakes von Live a Live findet jetzt im Juli nur für die Nintendo Switch statt. Möglicherweise könnten aber in Zukunft noch weitere Plattformen versorgt werden.

Nach zuletzt vielen Portierungen, gibt es in dieser Woche einige spannende Neuheiten: In Stray dürft ihr zur Katze werden und in Live a Live einen japanischen Rollenspiel-Klassiker in ganz neuer Optik genießen. Alternativ steht euch ein interaktives Drama mit As Dusk Falls zur Verfügung.