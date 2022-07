Epic schenkt euch nächste Woche einen echten Shooter-Geheimtipp

Epic-Nutzer können sich wieder neue Gratis-Inhalte abholen. (Bild: M2H / Getty Images – photosynthesis)

Während es in den letzten Wochen oftmals einige echte Kracher im Epic Games Store kostenlos gab, fällt das Gratis-Angebot in dieser Woche eher mau aus. Dafür gibt es aber nächste Woche mit Tannenberg einen echten Shooter-Geheimtipp gratis abzustauben.

Die aktuellen Gratis-Spiele im Überblick

Diese Woche gibt es keinen echten Knaller bei Epic – obwohl der reine Wert der Geschenke sich schon sehen lassen kann. Neben einem 16-Euro-Spiel gibt es nämlich auch noch ein gigantisches Item-Paket für ein Free-to-Play-Game, dessen Wert bei rund 100 Euro liegt:

Wonder Boy: The Dragon’s Trap (im Epic Games Store anschauen)

(im Epic Games Store anschauen) Item-Paket für Idle Champions of the Forgotten Realms im Wert von knapp 100 Euro (im Epic Games Store anschauen)

Mit Wonder Boy: The Dragon’s Trap kommen alle Fans von klassischen 2D-Action-Plattformern auf ihre Kosten. Hüpft, schwimmt, fliegt und kloppt euch durch die Level und haltet abseits der Hauptwege Ausschau nach versteckten Items und kleinen Secrets.

Wonder Boy: The Dragon's Trap – offizieller PC-Launch-Trailer

Wonder Boy: The Dragon’s Trap im Epic Games Store anschauen

Bei Idle Champions of the Forgotten Realms handelt es sich, wie der Name schon andeutet, um ein Idle-Spiel, dass ihr ähnlich wie Cookie Clicker einfach im Hintergrund laufen lassen könnt. Eure Aufgabe ist es, euer Heldenteam nach und nach auszubauen und gegen immer stärkere Monster zu kämpfen.

Epic verschenkt in der kommenden Woche ein Item-Paket im Wert von fast 100 Euro für das Spiel. Darin enthalten:

Freischaltungen für folgende Champions: Deekin (Slot 1), Widdle (Slot 2), Baeloth (Slot 4), Freely (Slot 7) und Havilar (Slot 9)

Deekin (Slot 1), Widdle (Slot 2), Baeloth (Slot 4), Freely (Slot 7) und Havilar (Slot 9) Truhen für Deekin: 16 Goldtruhen für Deekin mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

16 Goldtruhen für Deekin mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten Truhen für Widdle: 16 Goldtruhen für Widdle mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

16 Goldtruhen für Widdle mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten Truhen für Baeloth: 16 Goldtruhen für Baeloth mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

16 Goldtruhen für Baeloth mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten Truhen für Freely: 16 Goldtruhen für Freely mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

16 Goldtruhen für Freely mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten Truhen für Havilar: 16 Goldtruhen für Havilar mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

16 Goldtruhen für Havilar mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten 2 Buff-Tränke, die eine Woche vorhalten: 1 Trank des Juwelenjägers und 1 Trank des Goldsuchers

1 Trank des Juwelenjägers und 1 Trank des Goldsuchers 1 exklusiver Skin: Black Pits Baeloth

Black Pits Baeloth 1 exklusiver Vertrauter: Baby Tarrasque

Idle Champions of the Forgotten Realms im Epic Games Store anschauen

Die beiden kostenlosen Goodies könnt ihr euch vom 14. Juli bis zum 21. Juli im Epic Games Store sichern. Danach wechselt das Angebot wieder.

Das gibt es nächste Woche kostenlos

Während das Angebot in der aktuellen Woche etwas zu wünschen übrig lässt, gibt es ab dem 21. Juli ein Gratis-Spiel im Epic Games Store abzustauben, das sich Shooter-Fans nicht entgehen lassen sollten. Zusätzlich haut Epic auch noch ein dickes Item-Paket für ein weiteres Free-to-Play-Spiel raus:

Tannenberg schickt euch als Soldat an die Ostfront des Ersten Weltkrieges. Hier liefert ihr euch spannende First-Person-Feuergefechte und versucht, in die feindlichen Schützengräben vorzudringen. Im Multiplayer treten 64 Spieler gegeneinander an und kämpfen um die Vorherrschaft.

Tannenberg | offizieller Release-Trailer

Tannenberg im Epic Games Store anschauen

Händlerläden sind in den meisten Spielen nur ein kurzer Zwischenstopp auf unseren Abenteuern, in denen wir uns neue Ausrüstung besorgen und unseren alten Krempel versilbern. In Shop Titans läuft es jedoch umgedreht. Ihr übernehmt die Rolle eines solchen Ladens, wählt aus, was ihr anbietet und auch zu welchen Preisen. Nach und nach baut ihr euer Geschäft immer weiter aus und versucht, euren Profit stets weiter in die Höhe zu treiben.

Shop Titans im Epic Games Store anschauen

Das Basisspiel ist die ganze Zeit über gratis spielbar, Epic schenkt euch ab dem 21. Juli jedoch ein Item-Paket, um euch quasi eine Starthilfe für den Anfang zu geben. Das beinhaltet folgende Items:

Entwurf: Championschutz

Entwurf: Assassinen-Tantō

Entwurf: Zerlegerhacke

Entwurf: Sprudelflasche

Dekoration: Tapferkeitsbanner

Dekoration: Oni-Schrein

Dekoration: Lama-Piñata

Ladenbesitzer-Anpassung: Gute alte Hacke

50 Argon-Münzen

50 Antiquitätenmarke

3 Schleimige Schlüssel

3 Schleimige Truhen

200 Flederflügel (Fertigungsmaterial)

(Fertigungsmaterial) 200 Mondkristalle (Fertigungsmaterial)

Laut der Angabe im Shop, hat das Item-Paket einen Wert von rund 100 Euro.

Auf diese beiden Gratis-Inhalte könnt ihr euch in der kommenden Woche freuen. Ab dem 21. Juli gibt es dann wieder neue Gratis-Spiele, über die wir euch natürlich rechtzeitig informieren.