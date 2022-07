Steam-Hit: Verrückter Simulator garantiert ultimative Entspannung

Weg mit dem Dreck! In dem Steam-Topseller dreht sich alles um Sauberkeit. (Bild: Square Enix)

Der PowerWash Simulator von Publisher Square Enix ("Final Fantasy") verlässt die Early-Access-Phase und startet in den weltweiten Steam-Charts durch. Wir erklären euch, warum der Simulator so unglaublich befriedigend ist und was die Community von dem ungewöhnlichen Shooter hält.

Dieses Spiel macht euch einfach nur glücklich

Der menschliche Geist sehnt sich nach Entspannung und innerer Ausgeglichenheit. Manche Menschen gehen dafür angeln, andere wiederum lesen ein gutes Buch und wieder andere putzen gerne. Es gibt sogar eine erfolgreiche Netflix-Serie, die davon handelt wie glücklich es machen kann, wenn man seine 4-Wände sauber und ordentlich hält: Aufräumen mit Marie Kondo.

Und hier kommt Entwickler FuturLab ins Spiel, die euch in ihrem Game PowerWash Simulator einen virtuellen Hochdruckeiniger in die Hand geben und euch allerlei Gegenstände, Gebäude und Orte reinigen lassen. Dabei ist Präzision und Feingefühl gefragt. Eine unglaublich befriedigende Erfahrung!

PowerWash Simulator – Launch Trailer

Topseller und Community-Liebling

In dem Simulator wandert ihr durch diverse Level und befreit Autos, Straßen oder gleich ein ganzes Riesenrad von Schmutz und Dreck. Das ist bereits das ganze Konzept und es funktioniert: Die Steam-Community ist begeistert und vergibt ein äußerstes positives Rating von 96 Prozent.

Kommentare wie zum Beispiel "Gehirn aus, PowerWash an!" sind keine Seltenheit. Ein anderer User empfiehlt parallel Podcasts zu hören. Das sei die perfekte Kombination für einen entspannten Abend.

Dazu passend hat der First-Person-Shooter am 14. Juli 2022 die Early-Access-Phase verlassen und ist somit ein vollständiges Spiel, welches ihr für 24,99 Euro erwerben könnt. Was offensichtlich viele Gamer direkt genutzt haben, so befindet sich der PowerWash Simulator aktuell in den weltweiten Topsellern.

Alternativ könnt ihr das Spiel auch über den Xbox Game Pass herunterladen und dort euren feuchten Träumen von einer sauberen Welt nachgehen.