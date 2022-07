Nach Steam-Erfolg: Rennspiel-Hit erobert jetzt PS4, PS5 & Xbox Series

F1 22 ist in Deutschland nicht nur auf dem PC ein Hit! (Bild: spieletipps / EA)

EA kann die Sektkorken knallen lassen. Nachdem F1 22 schon kurz vorm offiziellen Release auf Steam durch die Decke ging, scheint das neue Rennspiel auch auf den Konsolen ein echter Renner zu sein – zumindest in Deutschland. Das belegt die neue Auswertung der GfK.

Update: F1 erobert die deutschen Konsolen-Charts

Erst sicherte sich F1 22 auf Steam die Pole-Position, nun konnte EAs neues Racing-Simulation auch auf den Konsolen gigantische Erfolge feiern. Das legt zumindest die neue Auswertung der GfK nahe, nach der sich F1 22 in Deutschland sowohl auf der PS4, der PS5 als auch der Xbox Series und Xbox One den ersten Platz in den Gaming-Charts unter den Nagel reißen kann.

Damit setzt sich das Spiel gegen Kontrahenten wie Gran Turismo (Platz 2 auf der PS5), GTA 5 (Platz 2 auf der PS4 & Xbox One) und Lego Star Wars: Die Skywalker Saga (Platz 2 auf Xbox Series) durch. Lediglich auf dem PC muss sich F1 22 geschlagen geben. Hier belegen die ersten beiden Plätze weiterhin die Dauerbrenner Anno 1800 und der Landwirtschafts-Simulator 22.

F1 22 steht an der Spitze der Steam-Bestseller

Nicht nur Sportspiele wie FIFA, NBA oder Madden NFL erscheinen jedes Jahr in einer aktualisierten Version, auch bei Codemasters F1-Reihe sieht es nicht anders aus. Und das neue Spiel F1 22 scheint aktuell besonders begehrt bei PC-Spielern zu sein – das offenbart zumindest ein Blick auf die Steam-Bestseller.

Dort hält der Racer im Moment den ersten Platz inne und kann sich damit sogar vor dem Survival-Spiel Raft und dem Steam Deck vor Valve platzieren – und dass, obwohl es noch nicht einmal erschienen ist (Quelle: Steam). Tatsächlich fällt der Startschuss erst am 1. Juli 2022, doch die Fans scheinen es schon jetzt nicht mehr erwarten zu können und dementsprechend fleißig auf den Vorbestellen-Button zu klicken.

Zudem bietet die PC-Version einige exklusive Features, etwa VR-Support, Raytracing-Effekte und Unterstützung für Community-Inhalte aus dem Steam Workshop.

Für wen ist F1 22 einen Blick wert?

Dank offizieller Team- und Fahrer- und Streckenlizenzen richtet sich der Racer von Codemaster vor allem an eingefleischte Formel-1-Fans, die den Rennsport auch in echt verfolgen. Im „My Team“-Modus können Spieler ein eigenes Team erstellen und mit dem passenden Gespür für Gas und Bremse die Spitze der Renncharts erreichen.

Doch nicht nur Fans von Hardcore-Simulationen sollen bei F1 22 auf ihre Kosten kommen. Die Spieler können zahlreiche Einstellungen vornehmen, um den Schwierigkeitsgrad an ihren eigenen Fahrer-Skill anzupassen. Wie auch schon in den Vorgängern gibt es zudem einen großen Online-Multiplayer-Part und einen Splitscreen-Modus, der es euch erlaubt, mit euren Freunden zusammen auf einem Bildschirm zu zocken.

Ein fetter Gaming-PC wird übrigens laut der Steam-Beschreibung nicht zum Starten des Spiels benötigt. Schon ein i3-Prozessor der zweiten Generation, 8 GB RAM und eine Nvidia GeForce GTX 1050 Ti sollen dafür ausreichen, wenn man keine zu großen Ansprüche an die grafische Qualität stellt.