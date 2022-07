Xbox startet riesigen Summer-Sale – über 500 Spiele bis zu 80 Prozent reduziert

Xbox: Microsoft reduziert über 500 Spiele im Summer Sale. (Bildquelle: GIGA)

Microsoft hat seinen großen Summer Sale gestartet – aktuell könnt ihr euch im Xbox-Store über 500 Spiele zu stark reduzierten Preisen schnappen und teilweise bis zu 80 Prozent sparen. Auch Zubehörartikel wie der Elite Controller und Stereo-Kopfhörer sind im Angebot.

Xbox ist in Schnäppchenlaune und bietet euch momentan im Rahmen des großen Summer Sales über 500 Spiele zu Spitzenpreisen an. Somit könnt ihr euch jetzt satte Rabatte auf zahlreiche beliebte Spiele für eure Xbox One und Xbox Series X|S sichern – von Dying Light 2 über Halo Infinite bis hin zu Diablo 2: Resurrected.

Xbox Summer Sale: Über 500 Spiele im Angebot

Beim Xbox Summer Sale könnt ihr euch viele aktuelle Spiele-Hits zu günstigen Preisen schnappen. Die Microsoft-Aktion läuft noch bis zum 31. Juli. Hier findet ihr einige der Highlight-Angebote, die ihr nicht verpassen solltet:

Xbox-Spiele

Hier geht's zum Xbox Summer Sale!

Neben diversen Top-Spielen sind auch einige populäre Zubehörartikel im Xbox Summer Sale im Angebot. So könnt ihr euch zum Beispiel das Xbox-Stereo-Headset und den Xbox Elite Controller Series 2 zu reduzierten Preisen schnappen.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 für 134,99 Euro statt 179,99 Euro

Xbox Stereo-Headset für 39,90 Euro statt 59,99 Euro

