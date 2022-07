Spar-Aktion für PS4, PS5, Xbox & PC: Schnappt euch 3 Spiele zum Preis von 2

3 für 2 bei MediaMarkt: Top-Spiele im Spar-Paket. (Bildquelle: Astragal, Getty Images)

Die populäre 3-für-2-Aktion bei MediaMarkt ist wieder da – und ihr könnt eure Games-Sammlung zum kleinen Preis mit aktuellen Top-Spielen aufstocken! Legt im Online-Shop einfach drei Games für die PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One oder den PC in euren Warenkorb und erhaltet das günstigste davon gratis. An der Aktion nehmen alle vorrätigen Spiele der Plattformen teil.

PS5, Xbox & mehr: 3 Games zum Preis von 2

Die große Gutscheinheft-Aktion läuft bei MediaMarkt noch bis zum 2. August um 20 Uhr. Bis dahin habt ihr Zeit, euch drei Spiele-Highlights wie zum Beispiel Horizon Forbidden West, The Quarry, F1 2022, Tiny Tina's Wonderlands und Elden Ring zu sichern und nur zwei davon zu bezahlen – das günstigste Spiel für eure PlayStation, Xbox oder den PC bekommt ihr gratis obendrauf. Schnell sein lohnt sich allerdings dennoch, denn die Aktion gilt nur, solange der Vorrat reicht.

In unserem Überblick zeigen wir euch die Spiele-Highlights, die ihr bei der 3-für-2-Aktion auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet:

PS4 / PS5:

Xbox Series X / Xbox One:

PC:

