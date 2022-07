Genshin Impact: Bester Charakter ist zurück, Spieler geben sofort über 10 Millionen Euro aus

Seit Update 2.8 gibt es einen klaren Liebling in Genshin Impact. (Bildquelle: miHoYo)

Mit dem letzten Update ist ein beliebter Charakter in Genshin Impact zurückgekehrt. Um an einen der besten Charaktere, nämlich Kazuha Kaedehara zu kommen, investieren die Spieler jede Menge Geld. Und zwar so viel Geld, dass die begehrte Figur schon nach zwei Tagen eine unglaubliche Rekordsumme von über zehn Millionen Euro eingebracht hat.

Genshin Impact: Kazuha Kaedehara lässt die Kasse klingeln

Vor kurzem ist das Update 2.8 für Genshin Impact live gegangen und bringt damit wie gewohnt neue Events, aber auch Banner mit alten und neuen Charakteren ins Spiel.

Einer dieser alten Charaktere ist Kazuha Kaedehara – dessen Rückker schon sehnsüchtig erwartet wurde. Denn die Figur gilt unter den Spielenden als eine der besten, da er unter anderem zu jedem eurer Teams passt.

Falls ihr auch für Kazuha sparen wollt, hilft euch dieser Guide zum Farmen von Urgestein weiter:

Lesetipp Urgestein farmen und nutzen

Seit dem Start seines Banners am 13. Juli haben die Spieler ordentlich zugeschlagen und schon nach zwei Tagen insgesamt über zehn Millionen Euro investiert. Und dabei handelt es sich nur um die Einnahmen aus China über iOS. Das belegt die Webseite GenshinLab, die Zahlen rund um das Open-World-Game auswertet (Quelle: GenshinLab).

Kazuha Kaedehara bringt Entwickler miHoYo in gerade mal zwei Tagen eine Rekordsumme ein.

Mit weiteren Ländern und Plattformen dürften die Banner-Einnahmen von Kazuha Kaedehara noch um einiges höher ausfallen. Damit gehört der Charakter in kürzester Zeit mit zu den erfolgreichsten Bannern des Action-RPGs.

Warum geben die Spieler so viel Geld für das Banner aus?

Genshin Impact ist ein sogenanntes Gacha-Game, welches zum großen Teil mit Glücksspiel-Mechaniken arbeitet. Das bedeutet: Möchtet ihr den beliebten Charakter Kazuha haben, müsst ihr ihn mit Glück aus einem Banner ziehen.

Die Banner in Genshin Impact funktionieren praktisch wie Lootboxen. Ihr könnt zehn von diesen auf einmal ziehen und erhaltet dabei Gegenstände oder eben auch Charaktere.

Um eure Wahrscheinlichkeit für Kazuha zu erhöhen, könnt ihr natürlich mehr von eurer Premium-Währung ausgeben, die gegen Echtgeld erworben werden kann. Da der 5-Sterne-Charakter erstmal nur bis zum 2. August in den Bannern verfügbar ist, macht ihn das als einen der besten Charaktere aktuell eben so begehrt.

Dass Genshin Impact eine echte Gelddruckmaschine ist, beweist auch ein aktueller Bericht: