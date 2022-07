Diablo 4: Für einen Beta-Zugang müsst ihr euch nur tätowieren lassen

Für einen Beta-Zugang und einen Diablo-4-Code lassen sich Fans tätowieren. (Bild: Blizzard)

Fan-Liebe die unter die Haut geht – das erwartet euch bei der Diablo-Hell's-Ink-Aktion von Blizzard. Zum kostenlosen Tattoo gibt es nämlich auch einen Beta-Zugang und einen Code für Diablo 4 oben drauf.

Tattoo-Aktion bietet Beta-Zugang und Diablo-4-Code

Falls ihr schon immer mit dem Gedanken gespielt habt, euch ein Diablo-Tattoo stechen zu lassen, lohnt sich das bald doppelt. Anlässlich des 25. Jubiläums von Diablo startet Blizzard die Diablo-Hell's-Ink-Aktion. In den nächsten Wochen tourt Blizzard im Zuge dieser Werbeaktion durch die Welt und macht dabei in diversen Tattoo-Studios Halt. Dort können Fans sich dann ein Diablo-Tattoo stechen lassen. (Quelle: Blizzard).

Die Anmeldefrist für ein großes, speziell designtes Tattoo eines Künstlers aus den teilnehmenden Studios ist bereits abgelaufen. Zu den Terminen müssen Fans dann früh genug erscheinen, um sich ein kleineres Tattoo stechen zu lassen. Wer zuerst kommt, wird auch zuerst tätowiert. Beim ersten Termin der Tour in Los Angeles gab es die folgenden sogenannten Flash-Motive zur Auswahl:

Termin in Deutschland

Blizzard macht auch bei uns einen Halt. Am 18. August 2022 habt ihr in Berlin im Studio Das Kabinett auch eine Chance auf Tattoo, Beta-Zugang und Spiel-Code. Bei dem Termin handelt es sich um den Einzigen in Deutschland. Falls ihr nicht in die USA oder nach Australien reisen wollt, wäre noch ein Termin in Europa zu haben, und zwar am 13. August in London. Beachtet aber, dass selbst wenn ihr zu diesen Terminen die Studios besucht, ihr keine Garantie habt, überhaupt dran zu kommen.

Die spieletipps-Community ist in Sachen Tattoos bereits gut aufgestellt:

Wann die Beta startet, ist genau so wenig bekannt wie das Release-Datum. Diablo 4 soll irgendwann 2023 erscheinen. Der letzte Termin der Tattoo-Tour ist der 10. September 2022, so lange wird es bis zur Beta also noch mindestens dauern. Euch bleibt erst mal nur auf offizielle Infos von Blizzard zu warten.