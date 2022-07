Zelda, Skyrim und mehr: 8 Bosse, die viel zu einfach waren

Manche Bosskämpfe sind einfach langweilig. Hattet ihr bei diesen 8 Endgegnern auch keinerlei Probleme? (Bild: Bethesda)

Gerade ältere Spiele schafften es, Bosskämpfe derart schwierig zu gestalten, dass sie sich oft in die Gehirne der Spieler einbrannten. Erinnert ihr euch aber an den Endkampf gegen Alduin in Skyrim? Wahrscheinlich haben viele von euch ihn vergessen – und zwar, weil er so schnell vorbei war. Wir zeigen euch 8 Bosse, die geradezu langweilig waren!

Skyrim, Zelda, Dark Souls: Spannendes Finale? Fehlanzeige!

Der finale Bosskampf fordert von euch im besten Fall noch einmal alles ab, was ihr über euer gesamtes Abenteuer gelernt habt. Nur mit Mühe und Not schafft ihr es, euch gegen euren Widersacher zu behaupten und ihn nach einem spannenden Schlagabtausch endlich zu Fall zu bringen.

Es gibt jedoch einige Spiele, die das absolut nicht auf die Ketten kriegen. Stattdessen ist die finale Konfrontation mit dem Antagonisten innerhalb kürzester Zeit vorbei, sodass man sich als Spieler beinahe die Frage stellt: „Wie jetzt?! Das war es schon?“

Wir haben euch auf Facebook gefragt, welche Endgegner eurer Meinung nach viel zu einfach waren – das sind die 8 Bosse, von denen sich die meisten von euch deutlich mehr erwartet haben:

Welche Bosse fehlen eurer Meinung nach noch in unserer Liste? Oder findet ihr, dass manche davon sogar zu Unrecht als zu leicht abgestempelt wurden? Schreibt es uns in die Kommentare auf Facebook!