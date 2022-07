Ultimativer Zelda-Trick: Das sollte jeder Breath-of-the-Wild-Spieler wissen

Mit diesem Trick könnt ihr Zeit und Aufwand sparen! (Bild: Nintendo)

Auch Jahre nach Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf der Switch tauchen immer wieder neue Tipps und Tricks auf, die euch das Leben in der Open World erleichtern. Mit einem neuen Glitch könnt ihr euch etwa nerviges Farmen ersparen.

Zelda-Spieler findet den ultimativen Glitch

Falls ihr The Legend of Zelda: Breath of the Wild noch einmal von vorne beginnen wollt, kann es ganz schön nervig sein, schon wieder all die Zeichen der Bewährung, Upgrade-Materialien und Krog-Samen zu sammeln. Ein Fan hat glücklicherweise eine Möglichkeit gefunden, die seltenen Items ganz einfach zu duplizieren. Der neue Trick ist auf jedes Items anwendbar, das in Links Inventar gestapelt werden kann. Hier eine Kurzfassung davon, wie es funktioniert:

Ihr müsst in der Nähe eines Ladens sein, in dem ihr Items verkaufen könnt Legt das Item, das dupliziert werden soll, auf den Boden (es darf nicht mehr im Inventar sein) Überladet das Inventar, indem ihr Mehrfachschuss-Bögen mit Elektropfeilen ausrüstet und sie dann aus dem Inventar werft (Link sollte in der Inventar-Ansicht dann unsichtbar werden) Nehmt fünf Gegenstände in die Hand (egal welche) Holt euch die Bögen wieder zurück Verkauft die Items, die ihr gerade in der Hand haltet (Link hält jetzt unsichtbare Items in der Hand) Jetzt könnt ihr das Item aufheben, dass ihr duplizieren wolltet. Wenn alles geklappt habt, habt ihr jetzt fünf zusätzliche Versionen davon.

Der Glitch wurde erstmals von PowerGaymerKai und GTAPanda entdeckt. Der YouTuber SilicatYT gibt euch in seinem Video außerdem eine genaue Anleitung, wie ihr euch das viele Farmen sparen könnt.

Die Stärken und Schwächen des Zelda-Glitches

Mit dem Glitch könnt ihr aus einem einzigen seltenen Sternensplitter sechs Versionen der wertvollen Ressource machen. Das ganze funktioniert auch mit Zeichen der Bewährung und Krog-Samen, wobei ihr hier allerdings zunächst einen der Samen aufspüren oder einen Schrein lösen müsst.

Außerdem dürft ihr vor dem Start des Glitches keine Zeichen oder Samen mehr im Inventar haben. Während sich die Schrein-Belohnungen relativ leicht eintauschen lassen, verlangen die Krogs mit jeder Inventar-Vergrößerung mehr Samen. In diesem Fall ist der Glitch also nur zu Beginn des Spiels wirklich nützlich.