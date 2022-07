Xbox Game Pass bekommt Horror-Spiel, das kein Fan verpassen darf

Das gefeierte Horror-Game Inside ist schon bald Teil des Game Pass. (Bild:Playdead // Microsoft)

Microsoft kündigt Nachschub für den Game Pass an. Für PC und Xbox kommen in den nächsten Tagen insgesamt sechs Spiele zum Abo dazu. Mit dabei ein Horror-Puzzler, der für Genre-Fans ein echtes Muss ist.

Game Pass im Juli: Neue Spiele für PC und Xbox

Für den Game Pass von Microsoft gibt es im Juli noch mal einen Nachschlag. Die Bibliothek des kostenpflichtigen Spiele-Abos wird bis Ende des Monats um sechs Spiele erweitert. Darunter eine Neuerscheinung und ein Horror-Spiel, das die Fans begeistert hat. Aber der Reihe nach:

As Dusk Falls

Ab dem 19. Juni 2022 könnt ihr das Adventure As Dusk Falls direkt zum Release spielen. In diesem Film zum selber spielen müsst ihr Entscheidungen treffen, die Einfluss auf die Geschichte haben und ein paar Quick-Time-Events absolvieren, ganz im Geiste der Telltale-Spiele.

Sins of a Solar Empire: Rebellion

In diesem Strategiespiel müsst ihr durch Kampf und Diplomatie euer Weltraumimperium erschaffen. Sins of a Solar Empire: Rebellion ist schon gut zehn Jahre alt, dennoch dürfen sich die Taktiker unter euch ab dem 21. Juni 2022 in die Schlacht stürzen.

MotoGP 22

Ebenfalls am 21. Juli 2022 stößt die Motorrad-Rennsimulation MotoGP 22 zum Game Pass dazu. Auf gut 20 Strecken dürft ihr den Rennsport zelebrieren.

Eine komplette Liste mit allen Game-Pass-Spielen findet ihr hier:

Watch Dogs 2

Ubisofts zweiter Teil des Hacker-Adventures Watch Dogs wird auch am 21. Juli 2022 Teil des Game Pass. Neben der Haupthandlung verfolgt ihr jede Menge Nebenaufgaben in San Francisco, das als spielerische Open World angelegt ist.

Torment: Tides of Numeria

Der 21. Juli wird noch ein bisschen voller, denn auch das Rollenspiel Torment: Tides of Numeria ist ab diesem Tag im Game Pass verfügbar. Das auf einem Pen&Paper basierende Spiel setzt vor allem auf eine starke Geschichte.

Inside

Das Beste kommt zum Schluss? Zumindest ist hier chronologisch Schluss, denn Inside ist ab dem 29. Juli 2022 im Game Pass verfügbar. Unter Fans von Puzzle-Platformern mit Horror-Setting ist Inside aber definitiv hoch im Kurs. Entwickler Playdead landete schon mit Limbo einen echten Volltreffer und auch Inside bekommt auf Metacritic auf den meisten Plattformen eine 90er-Wertung.

So sieht Inside von Playdead aus:

Zum Ende des Monats bekommt der Game Pass noch mal ein paar spannende Neuzugänge. Die Bilbliothek wächst und wächst.