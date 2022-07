YouTuber bietet 19.500 Euro für eine der schwersten Gaming-Challenges

Diese Halo-2-Herausforderung ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. (Bild: Microsoft)

Seit 18 Jahren ist noch keinem Spieler diese Halo-2-Challenge gelungen. YouTuber und Streamer Cr1TiKaL bietet nun über 19.500 Euro Preisgeld für das Meistern der Herausforderung. Vor gut einem Monat bot er bereits knapp 5.000 Euro, das war aber scheinbar zu wenig Motivation, um sich der Tortur zu stellen.

Halo 2: YouTuber bietet 19.500 Euro für LASO-Challenge

YouTuber Cr1TiKaL (mit richtigem Namen Charlie White) bietet ein hohes Kopfgeld für das Absolvieren einer der laut ihm schwersten Gaming-Challenges. Für Halo gibt es in der Community bekannte LASO-Runs. Das steht für Spieldurchläufe mit dem Setting Legendary All Skulls On, also dem höchsten Schwierigkeitsgrad mit allen Schädeln aktiviert. Halo 2 ist schon auf Legendär ein ziemlich knackiger Shooter, durch die Schädel kommen noch Modifikationen hinzu.

Das Video mit der Herausforderung von Cr1TiKaL:

Die Effekte der Schädel sind sehr unterschiedlich. „Blind“ deaktiviert das HUD, „Meuchelmörder“ macht alle Gegner unsichtbar und „Blaues Auge“ sorgt dafür, dass der Schild nur durch Nahkampfangriffe wieder aufgeladen wird. Für die Challenge von Cr1TiKaL ist übrigens ein Schädel nicht erlaubt, dabei handelt es sich um „Neid“, der auch den Master Chief unsichtbar werden lässt. Eine weitere Besonderheit ist die Anforderungen, den LASO-Run ohne einen einzigen Tod zu schaffen.

Eine fast unmögliche Herausforderung

Cr1TiKaL selbst schafft es nicht über die ersten zwei Räume des ersten Levels hinaus und nennt es „die härteste Solo-Errungenschaft in der Geschichte der First-Person-Shooter“. Bisher am nächsten dran ist vermutlich der YouTuber Jervalin_. Vor gut zwei Jahren schaffte er einen LASO-Run, ohne zu sterben allerdings mit der Nutzung des „Neid“-Schädels, weswegen er dafür die 19.500 Euro nicht abkassieren könnte.

Braucht ihr noch ein paar Tipps?

Es ist also noch alles offen. Fall ihr euch der Herausforderungen erfolgreich stellt, könnt ihr ein Video davon über dieses Formular einreichen. Viel Glück!