Steam Deck: Das müssen Spieler im Sommer beachten

Wie viel Hitze hält das Steam Deck aus? (Bild: Valve)

Zuletzt warnte Nintendo davor, die Switch an extrem heißen Sommertagen zu nutzen. Nun zieht auch Valve nach: Ab diesen Temperaturen könnte euer Steam Deck Probleme bekommen.

Wegen Hitzewelle: Valve warnt Besitzer des Steam Deck

Der Sommer in Deutschland wird heiß. Schon jetzt rasen die Temperaturen hoch auf über 30 Grad Celsius. Valve hat deshalb eine wichtige Botschaft an alle Besitzer eines Steam Deck.

Auf Twitter schreibt man nämlich, dass die Handheld-Konsole am besten bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 und 35 Grad Celsius funktioniert. Bei höheren Temperaturen kann es dazu kommen, dass das Steam Deck zum Schutz die Performance drosselt. Ihr solltet also lieber die pralle Sonne meiden, wenn ihr mit dem Steam Deck spielt.

Die APU des Steam Deck laufe selbst bei Systemtemperaturen von bis zu 100 Grad Celsius, meint Valve. Zur Einordnung: Wasser hat einen Siedepunkt von 100 Grad Celsius. Daher empfehlen wir niemandem, es darauf ankommen zu lassen.

Erreicht die APU 105 Grad Celsius, so schreibt Valve, schalte sich das Steam Deck von allein aus.

Nintendo mit ähnlicher Warnung

Auch Nintendo warnte Switch-Spieler kürzlich, die Handheld-Konsole in Orten mit Temperaturen über 35 Grad Celsius zu nutzen. Das kann nämlich dazu führen, dass die Temperatur des Geräts so heiß wird, dass die Konsole in den Ruhemodus wechselt, um abzukühlen.

Das Steam Deck und die Nintendo Switch haben somit die gleiche Reizschwelle. Wenn ihr also im Besitz von einer der beiden Taschenkonsolen seid, habt immer auch die Temperatur im Blick.