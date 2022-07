Die Sims 4 erobert gerade die PS4-Charts im PlayStation Store. (Bild: spieletipps / EA)

In den PS4-Bestsellern findet man meist die üblichen Verdächtigen, darunter echte Dauerbrenner wie Spider-Man oder God of War. Doch nun steht ein anderes Spiel an der Chartspitze, das normalerweise vor allem auf dem PC seine Erfolge feiert.

Die Sims 4 ist aktueller PS4-Bestseller

Die Bestseller-Liste im PlayStation Store ist immer wieder für eine Überraschung gut. In jüngster Vergangenheit konnte sich das Mafia-Remake wieder zurück in die Charts kämpfen und auch Ubisofts Open-World-Rennspiel The Crew 2 feierte ein kleines Revival dank einer Rabattaktion.

Doch nun gibt es einen neuen König in den PS4-Charts – und der ist normalerweise auf dem PC zu Hause: EAs Lebenssimulation Die Sims 4 steht aktuell auf dem ersten Platz der Bestseller-Liste.

Bald erscheint ein neuer DLC für Die Sims 4, in dem ihr eure Sims auf die Highschool schicken könnt:

Die Sims 4 | Highschool-Jahre: Offizieller Ankündigungstrailer

Hier die weiteren Plätze der aktuellen Top 5 im PlayStation Store:

Warum ist Die Sims 4 gerade ein PS4-Bestseller?

Alle Spiele in der Top 5 sind gerade stark reduziert, was ihre Beliebtheit im PlayStation Store erklären dürfte – nur Die Sims 4 bildet hier als Spitzenreiter eine Ausnahme.

EAs Lebenssimulation wird weiterhin regulär für 19,99 Euro im PlayStation Store verkauft. Wie hat es das Spiel also geschafft, sich die PS4-Krone unter den Nagel zu reißen?

Wir vermuten, dass das kommende Erweiterungspaket Highschool-Jahre der ausschlaggebende Faktor hierfür sein dürfte. Das erscheint am 28. Juli 2022 für alle Plattformen und scheint den einen oder anderen Fan aus der Reserve zu locken.

Komischerweise findet sich das eigentliche Erweiterungspaket jedoch nicht in der Bestseller-Liste – lediglich das Hauptspiel scheint bei den PS4-Spielern gerade wieder richtig beliebt zu sein: ein Kuriosum.

Wir sind auf jeden Fall überrascht, dass der aktuelle Ableger der Spielereihe, die eigentlich auf dem PC zu Hause ist, anscheinend seinen zweiten Frühling auf der PS4 erlebt. Aber gut, das ist nicht die einzige Überraschung, die die PS4-Bestseller in jüngster Vergangenheit bereithielten.