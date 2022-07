Stray: Auch Hunde und Katzen lieben den niedlichen Steam-Hit

Stray ist ein echter Hit im Wohnzimmer. (Bild: Reddit/ellezarspaceship & Annapurna Interactive)

Seit dem 19. Juli 2022 ist das süße Katzenspiel Stray erhältlich und erfreut sich einer wahnsinnigen Beliebtheit im Netz. Aber nicht nur Gamer lieben das Spiel, sondern auch deren Haustiere wie zahlreiche Clips und Bilder auf Reddit und Twitter beweisen.

Stray erobert nicht nur menschliche Herzen

Im Netz führt aktuell kein Weg an Stray vorbei! Das Game befindet sich seit seinem Release am 19. Juli 2022 in den Twitter-Trends und führt nebenbei die Charts auf Steam an. Aber auch auf Reddit ist das Katzenspiel voll im Trend.

Diverse User posten Bilder und Clips wie ihre Haustiere auf den flauschigen Protagonisten reagieren. Diesen herzerwärmenden Content wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten:

(Bild: Reddit/SuperSamba94)

Der Reddit-User SuperSamba94 merkt zum Beispiel an, dass er Stray besser nur dann spielen sollte, wenn sein Hund schläft.

(Bild: Reddit/breastedevelopment)

Ein anderer User hat hingegen bereits damit gerechnet, dass seine Katze auf das Spiel reagieren wird. Wahrscheinlich wurde der kleine Vierbeiner vom Miauen des Protagonisten angelockt. Auf Knopfdruck können Spieler den roten Kater nämlich in verschiedenen Varianten miauen lassen.

Besonders niedlich ist aber auch dieser Clip, der gerade auf Twitter viral geht. Hier putzt sich eine Katze im Duett mit dem Stray-Protagonisten.

Wer noch mehr süßen Hunde- und Katzen-Content im Zusammenhang mit Stray sehen möchte, dem können wir nur einen Besuch auf Reddit direkt empfehlen. Ihr werdet jetzt unzählige Bilder und Clips dieser Art auf der Plattform finden. Klickt euch einfach mal rein: Reddit.

Was erwartet euch in Stray?

In Stray schlüpft ihr in die Rolle eines roten Katers, der zusammen mit einer kleinen Drohne eine dystopische Welt bereist. Dabei trefft ihr auf freundliche Roboter, bösartige Kreaturen und findet Stück für Stück heraus, was mit der Welt um euch herum passiert ist.

Das Spiel selbst ist eine Mischung aus Adventure, Stealth-Einlagen und kleineren Rätsel-Parts. Stray ist zwar relativ geradlinig, bietet aber auch zwei größere Areale, die ihr nach Herzenslust erkunden könnt.

Unsere ausführliche Meinung zu Stray findet ihr dagegen hier: