Ein fast 10 Jahre alter Shooter ist auf einmal wieder in den Xbox-Charts. Aber warum?

Xbox-Spieler scheinen gerade auf einem kleinen Retro-Trip zu sein. Nachdem mit Homefront: The Revolution bereits letztens ein etwas in die Jahre gekommener Shooter in den Bestsellern war, hat es nun ein weiterer Genre-Vertreter in die Charts geschafft, der noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat.

CoD: Black Ops 2 ist zurück in den Xbox-Charts

Die ersten drei Plätze der Bestseller-Charts im Xbox-Store halten keine großen Überraschungen bereit: GTA 5, FIFA 22, F1 22 – damit war irgendwie zu rechnen. Ganz anders sieht es aber auf dem vierten Platz aus. Denn dort hat es sich gerade tatsächlich Call of Duty: Black Ops 2 gemütlich gemacht (Quelle: Microsoft Store).

Zur Erinnerung: Der Shooter von Activision ist inzwischen fast 10 Jahre alt. Das scheint ihn jedoch nicht davon abzuhalten, jetzt ein kleines Revival zu feiern. Denn auch wenn es nicht ganz für einen Platz auf dem Treppchen gereicht hat, positioniert sich der einstige Shooter-Hit damit nicht nur vor dem aktuellen Ableger der Reihe, sondern auch vor Spielen wie Red Dead Redemption 2 oder LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga.

Warum ist das alte CoD wieder ein Xbox-Hit?

Ganz ehrlich: Wir können uns das auch nicht so wirklich erklären. Denn während ein gehöriger Teil der anderen Xbox-Bestseller immerhin stark reduziert ist, wird Call of Duty: Black Ops 2 zum aktuellen Zeitpunkt zum regulären Preis von 49,99 Euro verkauft.

Zur Erinnerung: Wir reden hier über einen Shooter, der ursprünglich für die Xbox 360 erschienen und nur dank Abwartskompatibilität auf der Xbox One und der Xbox Series X|S spielbar ist.

Gut möglich, dass das alte Call of Duty vor einigen Tagen Teil einer dicken Rabattaktion war und sich dadurch noch in der aktuellen Hit-Liste halten kann. Anders können wir uns das Revival des Shooter-Klassikers auf jeden Fall nicht erklären.

Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob Black Ops 2 seinen Bestseller-Platz auch längerfristig verteidigen kann oder diesen doch zeitnah abtreten muss.