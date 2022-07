Dagegen sieht die Switch alt aus: Zelda-PC ist ein Traum für Nintendo-Fans

Was wohl Link zu diesem Zelda-PC sagen würde? (Bild: Reddit/1YardLoss & Nintendo)

Auf Reddit erfreut sich aktuell ein PC im Zelda-Design großer Beliebtheit. Wir zeigen euch das Gerät und fassen die Reaktionen der Community zusammen.

So einen PC habt ihr noch nicht gesehen

Es ist immer wieder erstaunlich, wozu der eine oder andere Bastler in der Lage ist. In der Vergangenheit haben wir euch bereits eine PlayStation 5 im Design von The Last of Us gezeigt oder aber einen edlen Game Boy, der an die Kristall-Edition von Pokémon angelehnt ist:

Ganz neu ist allerdings ein PC, der mit viel Liebe zum Detail das Zelda-Universum vereint. Das beeindruckende Gerät wurde vom Reddit-User 1YardLoss gebaut beziehungsweise designt. Der entsprechende Post hat auf Reddit zum Zeitpunkt des Artikels fast 21.000 Upvotes erhalten. Überzeugt euch am besten selbst, indem ihr den schicken PC ein paar Minuten auf euch wirken lasst:

Neben den typischen Zelda-Elementen, wie zum Beispiel den grünen Rubinen oder der kleinen Fee Navi, ist es aber vor allem die Verkleidung aus Baumrinde, die alle Blicke auf sich zieht. Wer genau hinsieht, der wird hier das Gesicht vom altehrwürdigen Deku-Baum erkennen.

Das Innenleben bietet dagegen viel Platz für diverse Replika des Master-Schwerts und für das berühmte Schild von Held Link.

Aus der Community kommt viel Kritik

Die Reaktionen der Reddit-Community sind allerdings durchwachsen. Manche User kritisieren die übermäßige Anzahl des Master-Schwerts und argumentieren das weniger mehr gewesen wäre.

Ein anderer User vermisst indessen den bekannten Bumerang von Link.

Manche Kommentare sind sogar richtig fies und vergleichen den PC mit einer bunten Spielzeugkiste für Kinder.

1YardLoss hat übrigens noch einen weiteren PC gebastelt. Diesmal im Design von Final Fantasy 7. Dieses Gerät ist allerdings wesentlich minimalistischer gehalten. Vielleicht findet ja dieser PC mehr Anklang bei seinen "Kritikern".