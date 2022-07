FIFA 23: Neuer Cover-Star sorgt für Aufsehen

FIFA 23 Reveal-Trailer

PSGs Kylian Mbappé wird wie bereits in den letzten beiden Jahren auch in FIFA 23 auf dem Cover erscheinen – allerdings ist er dieses Mal nicht allein. EA hat für das Fußball-Franchise einen weiteren Cover-Star in petto und sorgt somit für eine Weltpremiere.

FIFA 23: Alle Infos zum neuesten Spiel der EA-Reihe

Hier findet ihr die wichtigsten Details zu FIFA 23 auf einen Blick:

Release-Termin: 30. September 2022

30. September 2022 Genre: Sportsimulation

Sportsimulation Spielmodus: Singleplayer & Multiplayer

Singleplayer & Multiplayer Plattformen: voraussichtlich PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

voraussichtlich PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Entwickler: Electronic Arts

Electronic Arts Publisher: Electronic Arts

FIFA 23: Neuer Cover-Star neben Kylian Mbappé

PSG-Star Kylian Mbappé ziert weiterhin das Cover der Ultimate Edition von FIFA 23. Doch der französische Stürmer ist nicht mehr der alleinige Star – zum ersten Mal in der Geschichte des Franchises ist auch der Frauenfußball auf den internationalen Covern vertreten: Sam Kerr vom FC Chelsea ist neben Mbappé auf dem Cover der Ultimate Edition zu sehen.

In der 30-jährigen Geschichte der FIFA-Reihe gab es bisher nur 2016 mit Alex Morgan (USA) und Christine Sinclair (Kanada) Frauen auf dem Cover des Spiels, allerdings waren die Versionen nur in Nordamerika verfügbar.

Leaker kündigt Release-Termin an

Der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson hat in einem Artikel angekündigt, dass EA Gamern noch im Juli offiziell einen ersten Blick in FIFA 23 spendieren würde. Laut seinen Quellen, die er nicht näher benennt, wird das Spiel außerdem noch im dritten Quartal, am 30. September 2022, erscheinen. (Quelle: Exputer)

FIFA Ultimate Team: Sterne statt Chemie

FIFA-Leaker Weaver – FUT hat auf seinem Twitter-Account bereits Ende Mai gepostet, dass die Teamzusammenstellung im Ultimate-Team-Modus für FIFA 23 überarbeitet werden soll. Statt der bekannten Chemie-Wertungen für Spieler aus denselben Ligen, Teams oder Nationen soll ein Sternesystem eingeführt werden – Mannschaften sollen demnach bis zu drei Sterne erreichen können. Ob und wie genau dies umgesetzt wird, muss sich jedoch erst noch zeigen.

EA Sports FC: Fußball-Reihe steht vor großen Veränderungen

Nach FIFA 23 wird die jahrzehntelange und überaus erfolgreiche Kooperation zwischen FIFA und EA enden – zum Schluss gab es zwischen dem Weltfußballverband und dem Publisher einiges böses Blut, was in erster Linie an unterschiedlichen Vorstellungen in Bezug auf den finanziellen Wert der Namensrechte hing.

Wie EA bereits auf der eigenen Website angekündigt hat, wird im Juli 2023 das Projekt EA Sports FC an den Start gehen. Der Publisher verzichtet zwar auf die FIFA-Namensrechte, behält jedoch die Lizenzen für über 19.000 Spieler, 700 Vereine und 30 Ligen. (Quelle: EA)

