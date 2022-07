Seltener DLC für PlayStation-Hit ist nun kostenlos für alle Fans verfügbar

Endlich dürfen alle Fans den DLC für inFamous Second Son spielen. (Bild: Sony)

Warum ist ein DLC für ein acht Jahre altes PlayStation-exklusives Spiel so spannend? Ganz einfach: Dieser Zusatzinhalt für inFamous Second Son war nur in zwei Editionen des Spiels mit dabei und ist daher an vielen Fans vorbeigegangen. Entwickler Sucker Punch will das aber nun ändern.

inFamous Second Son: „Cole's Legacy“-DLC kostenlos im PS Store

inFamous Second Son aus dem Jahr 2014 war das insgesamt dritte Spiel der inFamous-Reihe von Eintwickler Sucker Punch. Es erschienen außerdem noch zwei Standalone-DLCs zum zweiten und dritten Teil der Reihe. Das aktuellste Spiel des Studios ist das von Kritikern und Fans gefeierte Ghost of Tsushima, doch ist Sucker Punch schon in seiner Anfangszeit mit der Sly-Cooper-Reihe ein Volltreffer gelungen.

So sieht das Superhelden-Abenteuer von Sucker Punch aus:

inFAMOUS: Second Son PS4-Trailer

Den DLC zu inFamous Second Son namens „Cole's Legacy“ gab es 2014 nur als Vorbesteller-Bonus in der Special Edition oder in der Collector's Edition. Sucker Punch kündigt nun an allen Fans der Reihe an, den DLC kostenlos zum Download im PlayStation Store zur Verfügung zu stellen.

Ihr findet inFamous Second Son aktuell für 19,99 Euro im PS Store. Falls ihr das Abo PlayStation Plus Extra euer Eigen nennt, bekommt ihr das Spiel sogar kostenlos. Auf jeden Fall kostenlos ist der DLC „Cole's Legacy“, den ihr ebenfalls im PS Store zum Download findet. Beachtet, dass zum Spielen das Hauptspiel erforderlich ist.

Die Missionen des DLC verknüpfen die Geschehnisse des zweiten und dritten Spiels stärker miteinander. Außerdem erhaltet ihr für den Abschluss des DLC die Jacke von Cole McGrath, des Protagonisten von inFamous 2, als Cosmetic für die Hauptfigur Delsin Rowe in inFamous Second Son.

Keine Fortsetzung von inFamous oder Sly Cooper

Schon Anfang Juli 2022 kündigte Sucker Punch an, weder für inFamous noch für Sly Cooper weitere Spiele zu planen. (Quelle: Sucker Punch). Woran das Studio aktuell arbeitet, ist nicht bekannt. Vor gut einem Monat gab es Hinweise in einigen Stellenausschreibungen, in denen die Anforderungen Erfahrungen mit Nahkampf, Stealth- und Open-World-Design waren. (Quelle: The Gamer). Die meisten dieser konkreten Formulierungen sind aber in den Stellenausschreibungen nicht mehr zu finden, sie legen allerdings die Vermutung nahe, dass es sich um Ghost of Tsushima 2 handeln könnte.

Es gibt aber Gerüchte zu einem fünften Sly-Spiel: