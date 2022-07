Vorfreude bei Steam: Marvel-Game landet in Massen im Einkaufskorb

In Marvel's Spider-Man trefft ihr unter anderem Felicia Hardy, auch bekannt als Black Cat. (Bild: Sony & Steam)

Am 12. August 2022 erscheint mit Marvel's Spider-Man der nächste große PlayStation-Blockbuster auch auf dem PC. Diese Ankündigung hat das Superhelden-Spiel direkt in die Steam-Topseller katapultiert. Wir verraten euch, welche Vorzüge die PC-Version gegenüber dem Original bietet.

Spider-Man erobert Steam

Exklusivität ist nur noch ein temporärer Begriff. Zumindest für Sony. Immer mehr PlayStation-Spiele erscheinen auch für den PC beziehungsweise auf Steam. In der Vergangenheit sind bereits God of War (2018), Days Gone und Horizon Zero Dawn diesen Weg gegangen.

Am 12. August 2022 erscheint nun auch das ehemalige PS4-Spiel Marvel's Spider-Man auf Steam. Ganz konkret handelt es sich hier um die Remastered-Version, die auch auf PlayStation 5 erhältlich ist und zum Beispiel den Peter Parker enthält, der optisch an den Schauspieler Tom Holland angelehnt ist.

Marvel's Spider-Man Remastered – PC Features Trailer

Darüber hinaus bietet die PC-Fassung aber auch noch eine ganze Reihe an technischen Vorzügen. So kommen Steam-User unter anderem in den Genuss einer nicht limitierten Framerate, DLSS-Support und verbesserter Effekte, was Reflektionen und Schatten betrifft.

Parallel wurden auch die offiziellen Systemanforderungen für den PC-Port enthüllt. Anhand dieser Tabelle könnt ihr überprüfen, was mit eurem System technisch möglich ist:

Was erwartet Comic-Fans?

Wer Marvel's Spider-Man bisher verpasst hat und das Open-World-Spiel jetzt auf dem PC nachholen will, der kann sich auf das wohl beste Marvel-Game überhaupt freuen.

Mit einem Metacritic-Score von 87 Prozent gehört das Spiel zu den besten Comic-Versoftungen und spielt somit in einer Liga mit den beliebten Arkham-Games aus dem DC-Lager.

Übrigens erscheint 2023 bereits die Fortsetzung: Marvel's Spider-Man 2. Hier bekommt es die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft unter anderem mit Venom zu tun. Auch dieses Spiel wird mit Sicherheit einen PC-Port erhalten.