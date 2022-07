Saints Row angespielt: Zu viel GTA, zu wenig absurder Blödsinn

Das Reboot von Saints Row wird deutlich bodenständiger und übertreibt es damit vielleicht ein bisschen. (Bild: Deep Silver)

Aliens und Dildo-Schwerter – das wissen die meisten über die Saints-Row-Reihe. Das bald erscheinende Reboot soll zurück den Wurzeln und scheint auch in Sachen Absurdität auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren, also für Saints-Row-Verhältnisse. Nach etwa vier Stunden kann ich sagen: Keine Aliens, sehr wenig Dildos.

Saints Row: Ein nötiges Reboot

Nach Raumschiffen, Superhelden-Fähigkeiten und einem Trip in die Hölle hat sich Saints Row mit Teil 4 und Gat out of Hell in einer Spirale der Absurditäten irgendwie selbst in die Ecke entwickelt. Ein Reboot war bitter nötig und ob das erfolgreich war, durfte ich mir bei einem Anspiel-Event in London ansehen.

Diesen Trailer gab es bei den Game Awards letzes Jahr zu sehen:

SAINTS ROW „Game Awards“-Gameplay-Trailer

Saints Row Day One Edition (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.07.2022 17:48 Uhr

Entwickler Volition bleibt natürlich beim Third-Person-Shooter in einer Open World mit vielen Nebenaktivitäten. Für das Reboot wurde sich allerdings von den Third Street Saints verabschiedet und eine neue Gang in einer neuen Stadt erfunden. Als Spieler seid ihr natürlich noch immer der Boss, doch zu Beginn des Spiels gibt es die Saints noch nicht so wirklich. An dieser Stelle kommt das „zurück zu den Wurzeln“ besonders hervor, denn es geht wieder darum, aus dem Nichts ein kriminelles Imperium aufzubauen.

Die neue Gang

Den vielseitigen Charaktereditor könnt ihr ja bereits seit einigen Wochen selber testen. Die Boss Factory könnt ihr hier downloaden. Ob ihr nun im Look eines Mafia-Bosses, als Shrek, Vampir oder Mensch aus Metall die Saints führen wollt, eurer Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Mangelnde Fantasie war ein Problem vieler Fans nach dem ersten Trailer. Eure Mitstreiter für die Eroberung der Stadt Santo Ileso, nämlich Neenah, Kevin und Eli wirkten auf viele zunächst wie Sprücheklopfer und hippe Tik-Tok-Teenies und das kam nicht sonderlich gut an. An der Stelle kann ich ein wenig Entwarnung geben, die Verschiebung des Releases von Februar auf August 2022 hatte einen positiven Effekt.

Vom ersten Trailer waren die Fans nicht sonderlich begeistert:

Zwar seid ihr die Sprüche nicht los, die gehören zu Saints Row aber auch dazu, doch die passen nun besser zum Setting. In einigen Zwischensequenzen zeigen die Drei sogar etwas Tiefe und ich hatte wirklich das Gefühl, einer Gruppe von Freunden zu folgen. Natürlich muss man hier auch die Kirche im Dorf lassen, ein Oscar für das beste Drehbuch wird es wohl nicht.

Der Aufbau eines Imperiums

Zu dem spannenden Teil, also dem Moment, wo wir als Boss die Saints ausbauen und unser Einflussgebiet erweitern, durften wir während des Anspiel-Events leider nicht kommen. Angekommen am „Kriegstisch“ war erst mal Schluss. Dabei handelt es sich um eine interaktive Karte, wo ihr euren Einfluss auf die Distrikte der Stadt sehen und Grundstücke kaufen könnt, um dort Scheinfirmen zu gründen. Gerade auf diesen Teil hatte ich mich besonders gefreut, da es für mich gerade nach Teil 4 und Gat out of Hell, echt an der Zeit war, wieder zum Gameplay einer „normalen“ aufstrebenden Straßengang zurückzukehren.

Marshall Defense Industries ist eine der Fraktionen mit der ihr euch in Saints Row anlegt. (Bild: Deep Silver)

Die ersten Stunden spielen sich wie ein Prolog, in dem die Fraktionen vorgestellt werden und das grundlegende Gameplay erklärt wird. An der Front gibt es keine bahnbrechenden Neuerungen. Es wird viel geballert, ob zu Fuß, aus dem Auto oder auch vom Autodach aus. Neben den Waffen sorgen aktive Fähigkeiten und Perks für Abwechslung bei den Kämpfen. Diese müssen allerdings durch das Abschließen einer Herausforderung erst freigeschaltet werden, was mir grundsätzlich ganz gut gefiel. Es ist wesentlich motivierender, solche Challenges anzugehen, wenn es als Belohnung mehr als EP und Geld gibt. Die Waffen besitzen auch freischaltbare Upgrades, was ebenfalls ein schöner Anreiz ist, nicht immer dasselbe MG zu nutzen.

Was kann die Open World?

Rein grafisch wird Saints Row in Sachen Open World keine neuen Maßstäbe setzen, vermutlich rein in Sachen Open World (nicht bloß in grafischer Hinsicht) auch nicht. Insgesamt wirkte die Spielwelt etwas leblos, allerdings spielten sich die ersten Missionen auch in den eher nicht so dicht besiedelten Stadtteilen von Santo Ileso ab. Ansonsten gibt es Geschäfte für Waffen und Kleidung sowie jede Menge Nebenaktivitäten, um Geld, EP und Einfluss zu verdienen. In meiner kurzen Anspiel-Session stach dabei allerdings keine als sonderlich originell hervor.

Santo Ileso hat insgesamt neun Distrikte, die es zu erobern gilt. (Bild: Deep Silver)

Allerdings machen einige der Missionen durchaus Spaß. Einen Frachtcontainer an einem Seil durch die Stadt zu ziehen und dabei der unkontrollierten Zerstörung zuzusehen, ist nun mal das, was ich in einem Saints Row sehen will. Wovon ich in den vier Stunden zu wenig gesehen habe, sind echte Highlights, egal ob beim Gameplay oder beim Saints-Row-Humor. Wie bereits erwähnt, stand mir beim Event aber auch nur der Anfang des Spiels offen.

Saints Row: Das Reboot kommt vielleicht genau richtig

Das neue Saints Row wirkt wie ein eher vorsichtiger Auftakt zum Reboot einer ganzen Reihe. Es ist deutlich bodenständiger und damit vielleicht auch zugänglicher für eine größere Zielgruppe, die eben nur Aliens und Dildo-Schwerter kennt und damit nichts anfangen kann. Allerdings läuft Volition hier Gefahr, die tatsächliche Community nicht komplett abzuholen. Dass sie recht effektiv auf die Kritik nach dem ersten Trailer reagiert haben, macht mir allerdings Mut.

Ich hoffe, dass Saints Row noch ein paar Überraschungen bereithält, die sich mir erst nach den ersten Spielstunden eröffnen. Saints Row könnte am 23. August 2022 zu einem guten Zeitpunkt mit einem aktuell nicht sehr präsenten Setting erscheinen. Im August stehen gerade kaum Releases an, schon gar nicht ein Open-World-Spiel, das in der Gegenwart spielt und in dem ihr ein eigenes kriminelles Imperium aufbaut.

In Saints Row gebt ihr häufig den knallharten Gangster. (Bild: Deep Silver)

Genau da liegt einer der Knackpunkte für Saints Row. Wie gut funktioniert der Aufbau des Imperiums und das nicht nur in Sachen Gameplay, sondern auch innerhalb der Geschichte? Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Humor beziehungsweise Absurdität. Zwar hat mich das Spiel durchaus zum Lachen bringen können, doch von einem Saints Row erwarte ich selbst bei einem bodenständigen Reboot mehr. Zwar wird Saints Row gerne als GTA-Alternative betitelt, doch ein Klon muss Saints Row einfach nicht sein. Teil 3 hatte für mich einen guten Punkt erreicht, dass Volition dort nicht direkt wieder starten wollte, verstehe ich. Allerdings wäre ein bisschen mehr absurder Blödsinn drin gewesen, allein um weniger wie GTA zu sein.

Das Potenzial für ein gutes Open-World-Spiel mit viel Action und einer spaßigen Geschichte ist vorhanden und eine Prise altes Saints Row würde noch den richtigen Pfiff geben. Übrigens: Zwar mangelt es dem neuen Saints Row nicht an Anzüglichkeiten, doch den Penetrator konnte ich noch nicht finden.

Saints Row soll am 23. August 2022 für PS5, PS4 , Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Epis Store).