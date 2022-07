Apple Arcade: Das müsst ihr über das Netflix für Mobile-Games wissen

Apple Arcade: Was ist das? Wir erklären euch den Abo-Service von Apple. (Bild: Apple & GettyImages/KaterynaOnyshchuk)

Seit 2019 bietet Tech-Gigant Apple mit "Apple Arcade" einen kostenpflichtigen Abo-Service an, der Nutzern mehr als 200 hochwertige Mobile-Games zur Verfügung stellt. Wir erklären euch, was der exklusive Dienst kostet und welche Vorteile enthalten sind.

Was ist Apple Arcade?

Abo-Dienste sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Besonders Netflix ist ein Paradebeispiel auf diesem Gebiet und bietet unzählige Serien und Filme über eine monatliche Flatrate an. In der Gaming-Sparte ist vor allem der Xbox Game Pass von Microsoft eine treibende Kraft. Aber auch der Mobile-Markt bietet ähnliche Modelle an. Dazu gehört auch Apple Arcade.

Apple Arcade – Trailer

Der Dienst ist seit September 2019 aktiv und vereint derzeit mehr als 200 Mobile-Games. Darunter befinden sich große Namen wie Angry Birds, Sonic, Cooking Mama, Subway Surfers, Temple Run und diverse LEGO-Spiele. Laut Apple wird das Angebot an Spielen jede Woche erweitert.

Keine Werbung und keine Mikrotransaktionen

Das Besondere: Alle Spiele im Katalog von Apple Arcade sind zu 100 Prozent werbefrei und beinhalten keine Möglichkeiten für Mikrotransaktionen. Kunden bekommen also vollständige Spiele ohne Pay2Win, Paywall oder nervige Pop-ups.

Apple Arcade könnt ihr nur über Apple-Geräte wie das iPhone nutzen. (Bild: Apple)

Was kostet Apple Arcade und wie kann ich kündigen?

Apple Arcade kostet monatlich 4,99 Euro und ist ausschließlich über Apple-Geräte nutzbar. Dazu zählen das iPhone, das iPad, der Mac und Apple TV.

Neukunden können den Service im ersten Monat kostenlos testen. Eine Kündigung ist dabei jederzeit möglich und erfolgt über die jeweiligen Apple-Geräte. Den entsprechenden Abschnitt findet ihr unter Einstellungen, dann Apple-ID und dann Abonnements.

Exklusive Spiele und Meisterwerke

Viele Spiele im Katalog von Apple Arcade werden extra für den Abo-Dienst entwickelt. Dazu gehört unter anderem auch Subway Surfers Tag. Der Nachfolger des Mega-Erfolgs Subway Surfers wurde eigens für Apple Arcade produziert und ist somit nur über den Service abrufbar.

Ein weiteres Beispiel ist Fantasian. Das JRPG wurde von Mistwalker ("Lost Odyssey") entwickelt und zählt laut Fachpresse zu den besten Rollenspielen der letzten Jahre. Auch dieses Game ist ein Apple-exklusives Spiel.