Zelda, Super Mario oder Skyrim? KI findet heraus, welcher Spieleheld der stärkste ist

Ein für alle Mal: Der stärkste Held der Videospielgeschichte steht fest. (Bild: Bethesda)

Wer würde gewinnen, wenn die krassesten Helden der Videospielgeschichte gegeneinander antreten würden? Hätte Link aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild die Nase vorn? Oder das Drachenblut? Oder doch Gandhi aus Civilisation? Ein YouTuber hat eine KI dazu gebracht, die Helden gegeneinander antreten zu lassen – und jetzt steht das Ergebnis fest.

KI lässt Videospielcharaktere miteinander kämpfen

Selbst in einem Spiel wie Super Smash Bros. Ultimate fehlen immer noch zu viele ikonische Helden. Der YouTuber DougDoug nutzt darum jetzt künstliche Intelligenz, um die Frage nach dem stärksten Gaming-Charakter zu klären. Dafür schreibt er zunächst eine Einleitung, die erklärt, wer die Kämpfer sind und mit welchen Waffen sie antreten. Danach übernimmt die KI der Webseiten NovelAI und InferKit, die dann die Geschichte des Duells weiterschreibt.

Die Duelle der ersten Runde sind:

Super Mario vs. Master Chief aus Halo

Ryu aus Street Fighter vs. Link aus The Legend of Zelda

Gandhi aus Civilization vs. Steve aus Minecraft

Das Drachenblut aus Skyrim vs. Doomguy aus Doom

Senator Armstrong aus Metal Gear Rising: Revengeance vs. Trevor aus GTA 5

Sonic vs. Kirby

Sans aus Undertale vs. Matt aus Wii Sports

Snake aus Metal Gear vs. Kratos aus God of War

Im Video könnt ihr euch ansehen, wie die Duelle ausgehen. Sowohl der Text als auch die Nacherzählung sind allerdings in englischer Sprache.

KI schreibt die verrücktesten Videospielkämpfe

Die KI, die für den Verlauf der Kämpfe verantwortlich ist, ist absolut unberechenbar. Dadurch entstehen viele verrückte und witzige Situationen, in denen beispielsweise Gandhi einen Laserblick entwickelt oder sich Ryus Hadouken gegen ihn selbst wendet. Gleichzeitig erweitert sie die Kämpfe auch um komplexe (und verwirrende) Hintergrundgeschichten der Kämpfer.

Spoiler für den Ausgang des Videos! Letztendlich setzt sich der harmlos aussehende Kirby in dem Turnier durch. Die KI sieht in ihm wohl eine gnadenlose Killermaschine, die vor nichts und niemandem Halt macht.