Mit Digimon Survive im Nacken sollte sich Pokémon warm anziehen.

Draußen steigen die Temperaturen, bei den Releases wird es Ende Juli auch noch mal etwas heißer. Auf der Switch erwartet euch zum Beispiel in der nächsten Woche ein potenzielles Rollenspiel-Highlight.

Bear and Breakfast | 28. Juli

PC / Switch

Nein, bei dem Spielenamen handelt es sich nicht um einen Verschreiber auf unserer Seite. Sondern ihr müsst tatsächlich als Bär in Bear and Breakfast eine Gaststätte auf Vordermann bringen. Schließlich haben auch die Waldbewohner vor Ort ein Interesse daran, den Tag in einer gemütlichen Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Aus dem Grund richtet ihr spezielle Zimmer ein, achtet auf die Bedürfnisse der Besucher, arbeitet in der Küche und vieles mehr. Spannend: Nach und nach kommt ihr einem merkwürdigen Mysterium auf die Schliche, welches tief im Wald hausen soll. Möglicherweise lauert dort jedoch auch eine große Gefahr.

Der Release von Bear and Breakfast findet im Juli erst einmal nur für den PC und die Nintendo Switch statt. Ob zu einem späteren Zeitpunkt auch die PlayStation- und Xbox-Konsolen bedient werden, ist noch unklar.

Die Sims 4: Highschool-Jahre | 28. Juli

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Gute acht Jahre nach dem Release wird Die Sims 4 natürlich weiterhin mit neuen Inhalten versorgt. Die neueste Erweiterung beschäftigt sich dieses Mal mit den Highschool-Jahren. Eure Sim-Teenager erleben nun an der Schule deutlich mehr und es wird vor allem aktiver. Ihr könnt selbst am Unterricht teilnehmen, euch für eine Laufbahn als Football-Spieler oder Cheerleader entscheiden und vieles mehr.

Zusätzlich gibt es noch neue außerschulische Aktivitäten, wie zum Beispiel der Besuch eines Freizeitparks, in denen verschiedene Attraktionen auf euch warten. Schließlich wollen die neu gewonnenen Freundschaften auch außerhalb von Unterrichtsfächern gepflegt werden.

Wie auch schon die letzten Erweiterungen erscheint Die Sims 4: Highschool-Jahre am 28. Juli für alle Plattformen, auf denen auch das Basisspiel zur Verfügung steht. Das bedeutet für den PC, die beiden PlayStation-Konsolen, sowie für Xbox One und Xbox Series X/S.

Digimon Survive | 29. Juli

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Lange hat Bandai Namco an Digimon Survive arbeiten lassen, aber nach einer längeren Funkstille geht es nun direkt auf den Release zu. Noch immer soll das Digimon-Abenteuer dabei Visual Novel mit Taktik-Rollenspiel kombinieren. Aber was bedeutet das im Detail?

In Digimon Survive schlüpft ihr in die Rolle des Schülers Takuma Momozuka und landet mehr oder weniger via Zufall in der Digimon-Welt. Dort angekommen müsst ihr euch erst einmal zurechtfinden, erkundet verschiedene Umgebungen und begegnet anderen Menschen. Mit denen könnt ihr euch einerseits unterhalten, aber müsst andererseits auch regelmäßig Entscheidungen treffen. Die Kämpfe wiederum finden auf einer taktischen Ebene mit den Digimon statt, bei dem ihr euer strategisches Kampfgeschick unter Beweis stellen müsst.

Bei den Plattformen hat sich derweil trotz Verschiebung nicht viel geändert. Der Release von Digimon Survive erfolgt auf dem PC, der PlayStation 4, der Xbox One und Nintendo Switch.

Xenoblade Chronicles 3 | 29. Juli

Switch

Der Juli ist zudem der Startschuss für Nintendos diesjährige Spieleoffensive mit einer 3 im Namen. Als erstes tritt Xenoblade Chronicles 3 auf und verspricht ein erneut sehr umfangreiches Rollenspiel-Abenteuer zu werden, bei dem ihr gewiss erneut über 80 Stunden investieren könnt.

Als Schauplatz dient die Welt Aionios, in denen sich zwei Völker seit Ewigkeiten bekämpfen: Keves und Agnus. Eine Gruppe von sechs Soldaten aus beiden Nationen, die sich zufällig begegnen, will da jedoch nicht mehr mitmachen. Stattdessen stoßen sie auf eine andere Bedrohung, die um einiges drößer ist als der endlose Krieg vor der eigenen Haustür.

Genau wie beim Vorgänger Xenoblade Chronicles 2 von 2017 findet auch der Release des aktuellen Serienteils exklusiv auf Nintendo Switch statt.

Rimworld | 29. Juli

PS4 / Xbox One

Auf dem PC ist Rimworld bereits seit einigen Jahren für unzählige Spieler ein wahrer Dauerbrenner. Jetzt schafft es das Survival-Strategiespiel auch auf die Konsolen und zwar für die PlayStation 4 und Xbox One.

In Rimworld kümmert ihr euch um das Überleben einiger gestrandeter Kolonisten auf einem unbekannten Planeten. Dabei müsst ihr regelmäßig auf die Bedürfnisse eurer Kolonisten achten, ihre Gesundheit im Auge behalten und auch ihre Gedanken beobachten. Bekommt ihr das hin, dann entsteht nach und nach eure eigene Kolonie. Dank zahlreicher Zufallsereignisse ist der Weg dorthin aber keinesfalls einfach.

Für die Konsolenversion haben die Entwickler vor allem intensiv an der Steuerung gearbeitet. Zusätzlich enthält die Digital Deluxe Edition der Konsolenumsetzung den Royalty DLC.

Mit dem dritten Teil von Xenoblade Chronicles gibt es im Juli doch noch ein waschechtes Highlight für alle Besitzer einer Nintendo Switch. Aber auch Sims-Spieler dürfen sich über eine Erweiterung freuen, auf die sie schon vermutlich lange gewartet haben.