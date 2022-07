GTA 5: Fan lüftet witziges Geheimnis, das Entwickler seit 9 Jahren verbergen

In GTA 5 gibt es auch nach neun Jahren noch jede Menge zu entdecken. (Bild Rockstar Games)

GTA 5 ist reich an Kuriositäten, viele davon begegnen euch schon beim Spielen selbst, aber für manche ist ein wenig Detektivarbeit nötig. Obwohl GTA 5 schon ein eher altes Spiel ist und noch dazu ein extrem populäres, graben einige Fans auch nach neun Jahren noch das eine oder andere Geheimnis aus.

GTA 5: Eine Mission mit fliegenden Trucks?

Was? Ihr erinnert euch nicht mehr an die fliegenden Trucks? Keine Sorge, ihr seid keine Opfer des Mandela-Effektes und habt kollektiv vergessen, dass es GTA-5-Laster gibt, die sich in die Lüfte erheben. Auch wenn in einem Videospiel im Vordergrund alles möglichst glatt und reibungslos funktioniert, passieren im Hintergrund die absurdesten Dinge. So auch bei der Mission „Vater und Sohn“ in GTA 5.

Die beiden Trucks müssen erst sichtbar gemacht werden, was für das normale Spielen natürlich nicht vorgesehen ist. Ein GTA-Fan teilte via Twitter seinen ungewöhnlichen Fund und veröffentlichte später auch noch ein YouTube-Video mit besserer Qualität:

Die beiden Trucks sind im Grunde die Kameras, die euch bei der Nutzung der „Cinematic Camera“ die anderen Perspektiven der Verfolgungsjagd zeigen. Als wenn die Trucks als Kamera nicht schon kurios genug sind, so scheint es laut Entdecker, der sich auf Twitter Lucas nennt, die einzige Mission zu sein, in der die Truck-Kameras benutzt werden.

Noch mehr Skurriles aus Los Santos:

Aber warum Trucks?

Wieso gerade diese klobigen Stahlkolosse als Kamera herhalten müssen, ist noch nicht eindeutig geklärt. Möglicherweise werden die Trucks benutzt, weil das Modell bereits für die Mission geladen wird, da der Anhänger mit der Yacht von einem gezogen wird. Das könnte der Hardware etwas Arbeit sparen. Lucas vermutet, dass es mit der Abspielgeschwindigkeit der zusätzlichen Kameraperspektiven zusammenhängt. Laut ihm kann die reguläre Kameraanimation in dieser Mission das verlangsamen und beschleunigen des Spiels nicht leisten. Warum sich die Entwickler dann für die Trucks entschieden haben, versteht Lucas aber nicht. (Quelle: Twitter/@LucasIsPersonal).

