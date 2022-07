Pokémon-Legenden: Arceus – Gemeiner Spieler schlägt sein Pikachu gegen einen Stein

Ein armes Pikachu wurde von einem Spieler in Legends: Arceus K.O. geschlagen. (Bild: OLM Inc.)

Eure Pokémon können euch in Pokémon-Legenden: Arceus beim Sammeln von Materialen helfen. Ein besonders gemeiner (oder tollpatschiger?) Spieler hat das arme Taschenmonster dabei aber K.O. geschlagen.

Pokémon-Spieler schlägt Pikachu ohnmächtig

Das heiß erwartete Action-RPG Pokémon-Legenden: Arceus unterhält nun schon seit mehreren Wochen mutige Trainer und Trainerinnen, die fleißig den ersten Pokédex der Hisui-Region füllen. Zu den neuen Features gehören nicht nur große Areale, die ihr frei erkunden könnt, sowie herumstreunende Taschenmonster, sondern auch die Möglichkeit euch eure eigenen Items zu craften.

Dafür müsst ihr eure Pokémon in ihren Bällen einfach auf die Materialien werfen, die ihr abgebaut haben wollt. Einem Spieler mit einem besonders starken Wurfarm ist dabei jedoch etwas unglaublich Brutales passiert. Aber schaut selbst:

Er wirft Pikachu gegen den Stein, woraufhin es beim Aufprall sofort ohnmächtig wird. In der unteren rechten Ecke ist zu sehen, dass es vor dem Wurf noch gesund war – Autsch!

Was steckt hinter dem Clip?

So witzig der Clip auch ist, so steckt, laut den Kommentaren unter dem TikTok-Video, eine bestimmte Spielmechanik dahinter. Der Stein im Clip hat keine Materialien, die der Spieler hätte einsammeln können. Wenn Pokémon gegen Bäume oder auch solche Steine geworfen werden, kommen sie normalerweise einfach aus ihren Pokébällen, um mit euch zu interagieren.

Dass Pikachu hier aber am Boden liegt, liegt also daran, dass es gerade schläft. Vermutlich hatte es nur noch wenige Lebenspunkte und ruht sich deswegen aus. Beim Aufprall mit einem riesigen Stein sieht die Szene aber eher aus wie ein Mord an der kleinen Elektromaus, statt als würde es fest schlafen.

Das Einzige was gegen diese Erklärung spricht, ist das plötzlich grau werdende Icon. Normalerweise bekommen Spieler und Spielerinnen dieses nur zu Gesicht, wenn ein Pokémon k.o. gegangen ist.

Ihr habt euch noch nicht in die Hisui-Region, samt ihrer wilden Pokémon, getraut? Der folgende Trailer zeigt euch, was ihr euch entgehen lasst:

Pokémon-Legenden: Arceus | Neue Monster, eine offene Welt und mehr enthüllt

