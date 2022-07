Skyrim: Unglaublicher Drachen-Kill begeistert die Community

So ein legendärer Drachen-Kill in The Elder Scrolls 5: Skyrim ist selten zu sehen. (Bild: Bethesda Softworks)

Jeder kennt The Elder Scrolls 5: Skyrim, jeder hat es schon einmal gespielt. Aber habt ihr schon einmal auf wahrhaft legendäre Art einen Drachen besiegt? In einem Reddit-Video zeigt euch ein Spieler, wie es geht.

Skyrim: Fans feiern epischen Drachen-Kill

Für einen blutigen Anfänger sind die Drachen in The Elder Scrolls 5: Skyrim zunächst noch eine tödliche Bedrohung. Ein erfahrenes Drachenblut mit verzauberten Waffen und allerlei Tränken kann beim Anblick der Bestien viele Stunden später nur noch gelangweilt die Augen verdrehen.

Um die Drachenjagd wieder etwas spannender zu gestalten, will der Reddit-User Armauer seinen Gegner darum jetzt mit Style besiegen. Dafür orientiert er sich bei dem legendären Krieger, der coole Stunts mit Pfeil und Bogen praktisch erfunden hat: Der Elb Legolas surft mit Schilden Treppen hinunter und klettert auf Olifanten. Hauptsache ist, dass es am Ende cool aussieht. In seinem Video beweist der Skyrim-Fan jetzt aber, dass er sich mit seinen Skills ebenfalls nicht verstecken muss.

Der zählt trotzdem nur als Einer!

Der Kampf gegen den Drachen ist vorbei, bevor er überhaupt richtig angefangen hat. In typischer Skyrim-Manier muss das eigentlich schon tote Biest allerdings erst einen geeigneten Ort finden, an dem es abstürzen kann. Auch die Ragdoll-Animation, bei der der Körper des Drachen plötzlich wild zuckt, darf natürlich nicht fehlen.

Der Profi-Bogenschütze landet nach seinem Stunt sicher auf einer Säule, um auf seinen besiegten Feind hinabzuschauen. Ein ausgeklügelter Plan mit perfekter Ausführung.

