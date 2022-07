Epic-Nutzer können diese Woche mit Tannenberg einen echten Shooter-Geheimtipp gratis abstauben. (Bild: M2H / Getty Images – photosynthesis)

Epic bleibt sich treu und verteilt auch in dieser Woche wieder neue Geschenke. Dieses Mal gibt es für Shooter-Fans mit Tannenberg einen echten Leckerbissen für lau abzustauben. Zudem winkt ein fettes Item-Paket für ein Free-to-Play-Spiel – und auch dass Gratis-Game der nächsten Woche wurde bereits enthüllt.

Die aktuellen Gratis-Spiele im Überblick

Während das Angebot in der letzten Woche etwas zu wünschen übrig ließ, gibt es seit dem 21. Juli ein Gratis-Spiel im Epic Games Store abzustauben, das sich Shooter-Fans nicht entgehen lassen sollten. Zusätzlich haut Epic auch noch ein dickes Item-Paket für ein weiteres Free-to-Play-Spiel raus:

Tannenberg schickt euch als Soldat an die Ostfront des Ersten Weltkrieges. Hier liefert ihr euch spannende First-Person-Feuergefechte und versucht, in die feindlichen Schützengräben vorzudringen. Im Multiplayer treten 64 Spieler gegeneinander an und kämpfen um die Vorherrschaft.

Tannenberg | offizieller Release-Trailer

Tannenberg im Epic Games Store anschauen

Händlerläden sind in den meisten Spielen nur ein kurzer Zwischenstopp auf unseren Abenteuern, in denen wir uns neue Ausrüstung besorgen und unseren alten Krempel versilbern. In Shop Titans läuft es jedoch umgedreht. Ihr übernehmt die Rolle eines solchen Ladens, wählt aus, was ihr anbietet und auch zu welchen Preisen. Nach und nach baut ihr euer Geschäft immer weiter aus und versucht, euren Profit stets weiter in die Höhe zu treiben.

Shop Titans im Epic Games Store anschauen

Das Basisspiel ist die ganze Zeit über gratis spielbar, Epic schenkt euch ab dem 21. Juli jedoch ein Item-Paket, um euch quasi eine Starthilfe für den Anfang zu geben. Das beinhaltet folgende Items:

Entwurf: Championschutz

Entwurf: Assassinen-Tantō

Entwurf: Zerlegerhacke

Entwurf: Sprudelflasche

Dekoration: Tapferkeitsbanner

Dekoration: Oni-Schrein

Dekoration: Lama-Piñata

Ladenbesitzer-Anpassung: Gute alte Hacke

50 Argon-Münzen

50 Antiquitätenmarke

3 Schleimige Schlüssel

3 Schleimige Truhen

200 Flederflügel (Fertigungsmaterial)

(Fertigungsmaterial) 200 Mondkristalle (Fertigungsmaterial)

Laut der Angabe im Shop, hat das Item-Paket einen Wert von rund 100 Euro.

Die beiden Gratis-Inhalte könnt ihr euch noch bis zum 28. Juli 2022 sichern, danach kommt Epic mit einem neuen Gratis-Spiel um die Ecke.

Das gibt es nächste Woche kostenlos

Die Temperaturen kraxeln hierzulande wieder auf utopische Höhen – viele von uns verbringen während dieser Hitzewelle deswegen verständlicherweise gerne Zeit am See, im Freibad oder aber im Garten. Und genau dort entführt euch auch das Epic-Gratis-Spiel in der nächsten Woche:

Lawn Moving Simulator (im Epic Games Store anschauen)

Im Lawn Mowing Simulator ist der Name Programm. Ihr schwingt euch auf euren motorisierten Rasenmäher und mäht die Vorgärten eurer Auftragsgeber. Wenn ihr euch genug Knete verdient habt, könnt ihr euer gespartes Geld wieder in euer Unternehmen investieren und euch neue Ausrüstung besorgen – etwa einen neuen Rasenmäher! Wem das nicht reicht, kann aber auch neue Mitarbeiter einstellen und sogar Werbung schalten, um noch mehr Aufträge an Land zu ziehen.

Lawn Mowing Simulator | offizieller Trailer

Lawn Mowing Simulator im Epic Games Store anschauen

Auf dieses Gratis-Spiel könnt ihr euch in der kommenden Woche freuen. Ab dem 4. August gibt es dann wieder neue Gratis-Spiele, über die wir euch natürlich rechtzeitig informieren.