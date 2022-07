Für Katzen-Fans: Dieses niedliche Cat-Game wird euch entspannen

Das perfekte Spiel für alle Gamer, die Katzen lieben. (Bild: IDEASAM)

Mit Stray hat das Indie-Studio Blue Twelve einen echten Hit gelandet, der gerade zahllose Spieler auf der PlayStation und dem PC begeistert. Aber auch auf dem Smartphone gibt es ein tolles Spiel für Katzen-Freunde: Secret Cat Forest.

Ein echter Geheimtipp für Katzen-Fans

Wer die Tage auf Twitter oder Reddit unterwegs ist, der hat mit Sicherheit Bilder von Stray gesehen. Das Katzen-Abenteuer ist derzeit der Liebling aller Gamer und ein echter Topseller auf Steam. Wer allerdings keine PlayStation besitzt oder nicht gerne am PC spielt, für den haben wir eine kostenlose Alternative: Das süße Entspannungs-Spiel Secret Cat Forest.

In dem Smartphone-Spiel versorgt ihr die niedlichen Tiere in einer kleinen Holzhütte mitten im Wald. Aufgabe des Spiels ist es Holz zu sammeln, Fische zu fangen und putzige Möbel für die flauschigen Vierbeiner zu erstellen. So wird aus der leeren Hüte schnell ein wahres Katzen-Paradies, das ihr nach euren eigenen Wünschen gestalten könnt.

Wichtig: Secret Cat Forest ist kein "richtiges" Spiel, sondern funktioniert eher nach dem Tamagotchi-Prinzip. Anstatt also aktiv zu spielen, erfreut ihr euch mehr am Anblick der süßen Katzen, setzt ab und zu mal ein neues Möbelstück in den Raum und klickt euch durch die simplen Minispiele für die verschiedenen Ressourcen.

Das Mobile-Game sagt euch sogar, dass ihr das Spiel immer mal wieder schließen und später wiederkommen sollt, immerhin wollen Katzen nicht den ganzen Tag angestarrt werden. Wer also ein super entspanntes Game für unterwegs sucht und zudem Katzen liebt, der kann sich das Spiel kostenlos über den Google Play Store herunterladen.

Was sagt die Community zu dem Katzen-Spiel?

Die User lieben das Spiel und vergeben im Schnitt 4,6 Sterne – gemessen an über 25.000 Bewertungen. Gelobt wird vor allem die entspannte Atmosphäre, der süße Comic-Look und das realistische Verhalten der Schmusekatzen, die alle einen individuellen Charakter haben.

Auch der zurückhaltende Einsatz von Werbung wird von der Community mehrfach gelobt. Über eine Paywall oder gar Pay2Win müsst ihr euch hier keine Sorgen machen.