Lebewohl, Assassin’s Creed: Fans tragen zum Tode verurteilte Spiele zu Grabe

Die Fans wollen sich vernünftig von den AC-Klassikern verabschieden. (Bild: Ubisoft / Getty Images – tupungato)

Ubisoft zieht den Stecker. In knapp einem Monat werden die Online-Modi vieler bekannter Spiele des Publishers endgültig vom Netz genommen – darunter auch der Multiplayer diverser Assassin’s-Creed-Games. Nun wollen sich die Fans zusammenschließen, um sich gebührend von der Mehrspieler-Komponente zu verabschieden.

Ubisoft nimmt Assassin’s-Creed-Multiplayer offline

Ubisoft macht die Schotten dicht. Die Multiplayer- und Online-Funktionen diverser alter Klassiker werden am 1. September 2022 deaktiviert. (Quelle: GIGA)

Neben dem Shooter-Hit Far Cry 3 trifft diese Maßnahme auch diverse Assassin’s-Creed-Spiele:

Assassin’s Creed: Brotherhood

Assassins’s Creed: Revelations

Assassin’s Creed 3

Ab September 2022 werden die Fans dieser Spieler nicht mehr in der Lage sein, sich gegenseitig im Mehrspieler-Modus gegenseitig möglichst heimlich und gewitzt um die Ecke zu bringen.

Ihr haltet euch für echte AC-Experten? Dann werft mal einen Blick in unser Easter-Egg-Video! Wir wetten mit euch, dass ihr noch nicht alle davon kennt:

Assassin's Creed | 11 Easter Eggs & Mysterien

Fans wollen sich gebührend von den AC-Klassikern verabschieden

Viele Fans der alten Assassin’s-Creed-Spiele sind zwar traurig darüber, dass Ubisoft diesen Schritt geht, sie wissen jedoch auch, dass sie an dieser Entscheidung höchstwahrscheinlich nichts mehr ändern können. Die drei Assassin’s-Creed-Klassiker sind zum Tode verurteilt.

Bevor Ubisoft die drei Ableger jedoch endgültig abserviert, wollen sich die Fans noch einmal zusammenfinden, um ein paar letzte Spiele-Sessions auf die Beine zu stellen und organisieren ein entsprechendes Event gerade via Reddit:

So sollen sich interessierte Spieler beispielsweise am Wochenende vom 29. und 30. Juli noch einmal im Multiplayer von Assassin’s Creed: Brotherhood gegen 21 Uhr, 4 Uhr und 14 Uhr deutscher Zeit anmelden und nach einer Lobby suchen. Ähnlich sieht das Prozedere für die anderen Spiele aus.

Tatsächlich dürften diese Events die letzte Möglichkeit sein, um den Multiplayer-Modus der drei Assassin’s-Creed-Spiele vernünftig auszuprobieren. Denn inzwischen sind die drei Spiele so alt, dass sich kaum noch aktive Spieler auf den Servern tummeln, sodass das Matchmaking keine vollen Lobbys mehr bilden kann.

Wer also ebenfalls nochmal Abschied von den drei Multiplayer-Modi der Assassin’s-Creed-Spiele nehmen will, sollte sich die entsprechenden Termine aus dem Reddit-Beitrag rot im Kalender markieren. Requiescat in pace AC: Brotherhood, Revelation & 3.