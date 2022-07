Finger weg! Neuer Mobile-Hit im Google Play Store stürzt ständig ab

Dig Deep ist zwar ein Hit, hat aber viele Probleme. (Bild: CrazyLabs LTD)

Dig Deep ist ein neuer Hit im Google Play Store bei dem es darum geht ein möglichst tiefes Loch zu graben. Obwohl das Mobile-Game ein voller Erfolg ist, lohnt sich der Download derzeit nicht. Wir verraten euch, warum das Spiel in der Kritik steht.

Dig Deep hat ein echtes Problem

Auf den ersten Blick ist das neue Mobile-Game Dig Deep ein echter Hit! Es wurde bereits eine Million Mal heruntergeladen und hat mit durchschnittlich 4,3 Sternen einen wirklich guten User-Score. Allerdings trügt der Schein, denn wenn ihr euch die neuesten Rezensionen anseht, offenbart sich ein ganz anderer Eindruck.

Hier hagelt es nämlich 1-Stern-Bewertungen, die das Mobile-Game in keinem guten Licht dastehen lassen. Fast alle User berichten von ständigen Abstürzen. Was besonders ärgerlich ist, da durch auch der gesamte Fortschritt verloren geht. Ein User berichtet so zum Beispiel, dass er nach einem Absturz von Level 100 auf Level 0 zurückgesetzt wurde.

Oftmals schließt sich die App einfach und reißt dabei euren Spielstand mit. Teilweise sogar mehrfach hintereinander. So macht das Spiel natürlich keinen Spaß. Hinzu kommt, dass das Spiel zudem voll mit Werbung ist. Das lässt sich allerdings mit einem bekannten Trick umgehen: Schaltet einfach den Flugmodus ein.

Nur die wesentlich schlimmeren Abstürze lassen sich damit nicht verhindern. Bis die Entwickler von CrazyLabs LTD das Problem also mit einem Update behoben haben, können wir einen Download nicht empfehlen.

Außerdem lohnt sich immer ein Blick in die neuesten User-Rezensionen. In diesem Sinne: Lasst euch nicht von dem Score täuschen, auch wenn dieser meist ein guter Indikator für die Qualität eines Spiels ist.

Mit Minimalismus zum Erfolg

Das Spielprinzip von Dig Deep ist so simpel wie genial. Es geht nur darum ein Loch zu graben, Schicht für Schicht und das möglichst tief. Dabei sammelt ihr Ressourcen auf, die ihr gegen Upgrades eintauschen könnt. Damit könnt ihr dann noch schneller graben.

Das ist bereits das gesamte Spiel. Klingt stumpf und ist es auch. Aber so ein simples Spielprinzip ist manchmal nahezu perfekt für eine langweilige Bus- oder Bahnfahrt.