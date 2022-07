Gigantischer Sci-Fi-Open-World-Hit geht auf Steam wieder steil

No Man’s Sky ist zurück in den Steam-Charts! (Bild: Hello Games)

Das süße Katzenspiel Stray und das just aus dem Early Access entlassene Raft führen weiterhin die Steam-Charts an. Doch den dritten Platz hat sich nun ein riesiges Sci-Fi-Open-World-Spiel gesichert, das bereits 6 Jahre auf dem Buckel hat.

No Man’s Sky erobert Steam … erneut!

Vor ein paar Tagen stand noch F1 22 an der Spitze der Steam-Charts, nun muss sich EAs Rennspielsimulation mit dem vierten Platz zufriedengeben. Doch auch auf den anderen Plätzen hat sich in den letzten Tagen so einiges getan.

Auf dem zweiten Platz ist etwa der Survival-Hit Raft zu finden, der erst vor Kurzem die Early-Access-Phase verließ, während der erste Platz tapfer von Stray verteidigt wird – ein Action-Adventure, in dem wir einer Katze dabei helfen, wieder zurück nach Hause zu finden.

Wirklich interessant ist jedoch der aktuell dritte Platz der Steam-Charts: No Man’s Sky. Das Sci-Fi-Open-World-Spiel aus dem Hause Hello Games ist inzwischen fast 6 Jahre alt, scheint aber immer noch bei den PC-Spielern hoch im Kurs zu stehen, wie die Steam-Bestseller beweisen (Quelle: Steam).

Vor wenigen Tagen erschien ein neues großes Update für No Man’s Sky. Was es beinhaltet, verrät euch das Video:

No Man’s Sky | offizieller Trailer zum Endurance-Update

Warum ist No Man’s Sky wieder ein Steam-Bestseller?

Das dürfte an zwei Gründen liegen. Einerseits ging am 20. Juli 2022 mit dem Endurance-Update für No Man’s Sky das größte Update des Jahres fürs Spiel online, bei dem vor allem die Raumschiffe im Fokus standen.

Zudem dürfte aber auch die aktuelle Rabattaktion zur neu aufgeflammten Beliebtheit des Spiels beitragen: Bis zum 1. August ist No Man’s Sky nämlich um 50 Prozent reduziert und kostet statt 54,99 Euro nur 27,49 Euro.

Diese beiden Faktoren dürften zusammen dafür gesorgt haben, dass sich viele Steam-Nutzer, die das Spiel bereits seit geraumer Zeit auf der Wunschliste haben, jetzt endlich zum Kauf durchgerungen haben. Wir sind gespannt, ob No Man’s Sky deswegen auch nur kurz in den Steam-Topsellern anzutreffen sein wird oder ob das Spiel in Zukunft dauerhaft im Bestseller-Orbit unterwegs ist.