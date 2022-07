Skurrile Challenge: Steam-Horror-Game bietet Umtausch an – wenn ihr es besiegt

In „Refund Me If You Can“ jagt euch ein Monster durch ein Labyrinth. (Bild: Sungame Studio // Valve)

Beim Steam-Game „Refund Me If You Can“ ist der Name Programm. Das Spiel soll in unter zwei Stunden beendet werden, also genau die Zeit, die ihr ein Spiel auf Steam spielen dürft und es noch umtauschen könnt. Laut dem Horror-Game ist Umtauschen aber nur was für Feiglinge.

„Refund Me If You Can“: Steam-Game fordert euch heraus

Seit 2015 gibt es zwei Kriterien, die ihr erfüllen müsst, um ein Spiel auf Steam umzutauschen. Zum einen muss der Umtausch innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf geschehen, zum anderen dürft ihr das Spiel maximal zwei Stunden gespielt haben. Gerade für kurze Spiele, die eben nur für eine sehr knappe Spielzeit konzipiert wurden, ist das ein Problem, das die Spiele gekauft, durchgespielt und dann wieder zurückgegeben werden können.

Gerade mit diesem Problem spielt „Refund Me If You Can“. Das Spiel fordert euch heraus, es in unter zwei Stunden zu beenden. Inhaltlich geht es um Sarah, die einen Albtraum hat und von euch geweckt werden muss. Das geht nur, indem ihr aus einem Labyrinth entkommt. Allerdings streift ein Monster durch die Gänge und versucht euch zu töten. Als Hilfsmittel stehen euch nur eine Taschenlampe mit begrenzter Laufzeit und Leuchtsignale in zwei Farben zur Verfügung.

Ein kurzer Trailer zu „Refund Me If You Can“:

Ein Wettlauf gegen die Zeit

Sobald ihr ins Hauptmenü kommt, startet die Uhr. Für einen Umtausch macht Steam ja auch keinen Unterschied, ob ihr zwei Stunden gespielt oder zwei Stunden im Menü verbracht habt. Wenn das Monster euch kriegt, seid ihr tot und beginnt von vorne, die Zeit läuft die ganze Zeit weiter. Das Besondere des Spiels ist genau diese Herausforderung. Denn egal ob grafisch oder spielerisch, ist „Refund Me If You Can“ kaum die 3,99 Euro im Steam Shop wert.

Hier noch ein ganz wichtiger Hinweis: Ist die Zeit abgelaufen, habt ihr keine Chance mehr, das Spiel erfolgreich zu beenden. Ihr schafft es in unter zwei Stunden oder gar nicht. Dadurch bieten euch die Entwickler den Umtausch eben nur an, wenn ihr das Spiel besiegt. Laut den Achievement-Statistiken haben es übrigens gut 20 Prozent der Spieler bisher aus dem Albtraum raus geschafft.

Muss das Spiel auch in diese Liste?

Das Spiel lebt eher von der skurrilen Prämisse und nicht vom Gameplay selbst. Sungame Studio ist zum Glück sehr transparent, was die Bedingungen der Herausforderung angeht. Es besteht hier durchaus Potenzial, Spieler hinters Licht zu führen. Informiert euch daher immer gut, bevor ein Spiel kauft.