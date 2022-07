Wartales | offizieller Early-Access-Trailer

An Stray und No Man’s Sky kommt Wartales in den Steam-Bestsellern aktuell zwar nicht heran, dennoch ist das Mittelalter-RPG aktuell gefragter als das Steam Deck und Elden Ring – und wir können uns schon denken, woran das liegt.

Mittelalter-RPG erobert Steam-Topseller

Das taktische Rollenspiel Wartales sorgte schon Ende des letzten Jahres für Aufsehen. Das riesige Open-World-Game von Shiro Games startete im Dezember 2021 ins Early-Access-Programm auf Steam und konnte sofort den ersten Platz erobern. Jetzt feiert Wartales auf Steam ein kleines Comeback und belegt aktuell den achten Platz in den Bestsellern (Quelle: Steam).

Wir gehen davon aus, dass die Kombination aus einem kürzlich erschienenen Update und der aktuelle Sale von Wartales dafür sorgen dürfte, dass das Steam-Spiel wieder in den Charts gelandet ist. Bis zum 27. Juli gibt es 20 Prozent Rabatt – in dieser Zeit kostet Wartales nur 27,99 Euro statt 34,99 Euro.

Wartales auf Steam anschauen

Wartales gibt euch einen Trupp von Söldnern an die Hand, mit dem ihr die Mittelalter-Welt erkundet, neue Gefährten rekrutiert und Kopfgelder sammelt.

Was sagen die Bewertungen zu Wartales?

Das Mittelalterabenteuer befindet sich weiterhin in der Early-Access-Phase. Dennoch bewerten 90 Prozent der Spieler das RPG als sehr positiv.

Für Freunde von rundenbasierten Rollenspielen und Mittelalter-Settings sei Wartales genau das Richtige. Lobend hervorgehoben wird vor allen Dingen das übersichtliche Skillsystem. Auch das Gameplay in den Kämpfen sei sehr motivierend.

Es werden oft Vergleiche zu Spielen wie Bannerlords, Battle Brothers und Vagrus gezogen – wer von diesen Games begeistert war, wird wohl auch mit Wartales seine Freude haben.

