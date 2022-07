Zelda-Spieler versucht auf geniale Art die Entwickler auszutricksen

Auch 5 Jahre nach seinem Release ist Breath of the Wild für Überraschungen gut. (Bild: Nintendo)

In dem Open-World-Game The Legend of Zelda: Breath of the Wild haben die Spieler viele Möglichkeiten Aufgaben zu meistern und die Welt zu erkunden. Ein Zelda-Fan hat dabei einen ganz neuen Weg entdeckt sich in der riesigen Spielwelt fortzubewegen. Mit seiner Methode haben aber selbst die Entwickler nicht gerechnet.

Zelda: Breath of the Wild – Fan trickst mit Ballons

Wenn ihr in The Legend of Zelda: Breath of the Wild schnell von Punkt A zu Punkt B kommen wollt, habt ihr viele Möglichkeiten: Pferd, Paraglider, Sandrobbe oder das antike Motorrad Eponator Zero sind dabei nur die konventionellen Methoden. Der Reddit-User DudeBroGuyManSirPal hat jetzt eine neue Methode gefunden, um Link in luftige Höhen zu verhelfen.

Dafür benötigt er nur einen Baumstamm und eine ganze Menge Oktorok-Ballons. Der von den gleichnamigen Tintenfischmonstern fallengelassene Ballon kann an alle möglichen Gegenstände im Spiel befestigt werden und hebt diese ihn die Höhe. Das Problem: Nach einigen Sekunden platzt er bereits wieder. Der Zelda-Fan hat sich hier jedoch zu helfen gewusst und hält den Baumstamm einfach mit Stasis in der Luft, bis neue Ballons aufgeblasen sind. Aber seht selbst:

Zelda-Fan lässt Link fliegen: Entwickler sind nicht vorbereitet

Mit dieser neuen Flugmethode schafft er es langsam aber sicher immer höher in den Himmel über Hyrule zu gleiten. Letztendlich trifft er dort einen anderen Himmelsbewohner: Den Vogel-Titanen Vah-Medoh. Kann Link mit dieser kreativen Methode also die Quest rund um das Dorf der Orni überspringen?

Die Antwort darauf ist leider ein klares Nein. Offenbar haben die Entwickler bei Nintendo nicht damit gerechnet, dass jemand ohne die Hilfe der Orni den Titanen erreicht. Darum fällt Link einfach durch ihn hindurch, als er versucht, auf ihm zu landen. Den Versuch war es aber trotzdem wert.

Ein Fan findet einen Weg, um Link in The Legend of Zelda: Breath of the Wild auch ohne Paraglider fliegen zu lassen. Mit dieser Methode schafft er es sogar bis zum Titanen Vah-Medoh. Dort endet seine Reise leider.