Kurios: Dieses kostenlose Mobile-Game will, dass ihr es schlecht bewertet

Kaum zu glauben, aber wahr: Der schlechte Score ist gewollt. (Bild: GettyImages/Khosrork)

Im Google Play Store gibt es eine Menge Müll und die User strafen miese Spiele für gewöhnlich mit entsprechenden Wertungen ab. Das Game, welches wir euch heute vorstellen, will aber mit voller Absicht schlecht bewertet werden.

Das schlechteste Spiel im Google Play Store

Für gewöhnlich streben Entwickler einen besonders hohen Score für ihr Spiel an. Logisch, Topwertungen sehen schließlich nicht nur gut aus, sondern sind auch ein tolles Verkaufsargument. Die Entwickler von TMM Labs verfolgen mit ihrem Game allerdings ein entgegengesetztes Ziel: Sie wollen das am schlechtesten bewertete Spiel im Google Play Store anbieten.

Das Spiel, beziehungsweise die dazugehörige App, hört auf den Namen One Star App: The Lowest Rated App und hält derzeit einen User-Score von 1,3 Sternen. Womit das Game tatsächlich eines der am schlechtesten bewerteten Spiele im Play Store sein dürfte. Selbst totale Gurken, wie der Mobile-Hit "Snow Race!!", schneiden mit 1,5 Sternen besser ab.

Auf YouTube finden sich einige Videos zu der App. Die Qualität dieser Clips lässt zwar zu wünschen übrig, aber sie vermitteln dennoch einen brauchbaren Eindruck:

Allerdings ist Snow-Race unfreiwillig schlecht, während die One Star App mit voller Absicht den Weg nach unten gewählt hat. Das macht nicht nur der Name klar, sondern auch der Inhalt der App. Wer das Spiel nämlich tatsächlich herunterlädt, der wird nach dem Start mit einer Bitte und vier Schritten konfrontiert.

"Helft uns die am schlechtesten bewertete App zu werden" heißt es auf der Startseite.

Danach empfehlen die Entwickler vier Schritte:

Installieren. Die App mit einem Stern bewerten. Freunde einladen. Deinstallieren.

Wer will kann dann aber auch noch das integrierte Spiel ausprobieren. In dem Minispiel geht es darum farbliche Blöcke mit der richtigen Beschriftung anzutippen. Ein grüner Block auf dem Grün steht ist richtig und ein blauer Block auf dem Rot steht ist falsch. Wer sich dabei besonders gut anstellt, der bekommt am Ende einen entsprechenden Highscore.

Was sagen die Spieler zu der App?

Die User-Rezensionen sind eine wilde Mischung aus sarkastischen 1-Stern-Bewertungen und Kommentaren, bei denen nicht ganz klar ist, ob sie ernst gemeint sind oder nicht. Besonders oft wird aber bedauert, dass das Spiel keine Werbung enthält, immerhin lieben Gamer regelmäßige Pop-ups und 30-sekündige Werbespots für andere Apps in ihren Spielen.

Falls ihr übrigens Spiele kennt, die noch schlechter im Google Play Store bewertet sind, dann lasst uns das gerne in den Kommentaren auf Facebook wissen!