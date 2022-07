Xbox-Comeback: 14 Jahre alter Star-Wars-Klassiker stürmt Bestseller-Charts

Xbox-Charts: Ein Star-Wars-Klassiker wird zum unverhofften Bestseller. (Bildquelle: spieletipps)

Ein Star-Wars-Klassiker sorgt derzeit für eine Überraschung im Xbox-Store – das Action-Spiel hat sich dank eines starken Rabatts still und heimlich in den Bestseller-Charts nach oben geschoben, obwohl es bereits stolze 14 Jahre auf dem Buckel hat.

Im aktuellen Xbox Summer Sale sind über 500 Spiele teilweise stark im Preis reduziert. Auch der mittlerweile 14 Jahre alte Kult-Klassiker Star Wars: The Force Unleashed ist derzeit zu einem absoluten Top-Preis zu haben – dies war für viele Spieler offensichtlich Grund genug, sich das Abenteuer zu schnappen. 14 Jahre nach seinem Release steht The Force Unleashed aktuell auf Platz 5 der Xbox-Bestseller-Charts.

Star Wars: The Force Unleashed wird zum Bestseller

Star Wars: The Force Unleashed thront aktuell auf Platz 5 der Xbox-Charts – nur FIFA 22, Grand Theft Auto 5, Forza Horizon 5 und Red Dead Redemption 2 sind derzeit im Shop noch beliebter und auch diese Schwergewichte sind allesamt stark im Preis reduziert.

The Force Unleashed ist somit derzeit das populärste Xbox-360-Spiel. Kein Wunder, schließlich ist es von 14,99 Euro auf 3,74 Euro heruntergesetzt. Für den gleichen Preis könnt ihr euch übrigens den Nachfolger Star Wars: The Force Unleashed 2 schnappen – das Sequel steht hinter Call of Duty: Modern Warfare auf Rang 6 der Bestseller-Liste.

Hier geht's zu Star Wars: The Force Unleashed im Xbox-Store!

Übrigens, Star Wars: The Force Unleashed ist inzwischen auch für die Nintendo Switch verfügbar:

Star Wars: The Force Unleashed – Launch-Trailer

Xbox Summer Sale: Angebote bis zu 80 Prozent reduziert

Wenn ihr auf der Suche nach neuem Spielefutter für eure Xbox seid, könnt ihr jetzt noch im großen Summer Sale bei Microsoft zuschlagen. Bei den insgesamt über 500 reduzierten Spielen ist bestimmt etwas nach eurem Geschmack mit dabei – von Star-Wars-Klassikern wie The Force Unleashed über Horror-Hits wie The Quarry bis hin zu Action-Blockbustern wie Far Cry 6. In unserem Übersichtsartikel haben wir euch dafür 11 besondere Highlights aus der Aktion zusammengestellt.

