Zweiter Weltkrieg, aber anders: Steam-Simulator sorgt für neue Perspektive

WW2 Rebuilder | offizieller Trailer

Spiele, die im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sind, werfen uns in den meisten Fällen mitten ins Geschehen und zeigen uns eine Schlacht nach der anderen. Mit WW2 Rebuilder, einem neuen Simulations-Spiel auf Steam, bekommen wir hingegen eine komplett andere Seite zu sehen – denn wir müssen aus den Trümmern zerstörter Städte diese wieder aufbauen. Erstes Gameplay gibt es im oben eingebundenen Trailer zu sehen.

WW2 Rebuilder: Neuer Steam-Simulator wird freudig erwartet

Simulatoren gibt es auf Steam en masse – unter ihnen auch einige besonders kuriose, die euch versuchen, klassische Haushaltsaufgaben schmackhaft zu machen. Darunter etwa der PowerWash Simulator oder auch Lawn Mowing Simulator.

Doch neben diesen Genre-Vertretern gibt es auch immer mal wieder einige interessante Perlen, die euch mitunter eine komplett neue Perspektive auf bestimmte Sachen geben – und genau dazu zählt WW2 Rebuilder. Auf den ersten Blick sieht der kommende Bausimulator von Madnetic Games irgendwie aus wie ein House-Flipper-Klon. Denn auch in WW2 Rebuilder ist es eure Aufgabe, Häuser wieder auf Vordermann zu bringen, Wände einzureißen oder mitunter sogar komplett neue Gebäude hochzuziehen.

Doch das Setting des Spiels sorgt für eine ganz besondere Stimmung. Zeitlich ist WW2 Rebuilder nämlich kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges angesiedelt. Jahrelang andauernde Konflikte haben nicht nur ihre Spuren bei der Bevölkerung hinterlassen, auch vor allem große Städte wurden durch Bombenangriffe und andere militärische Auseinandersetzungen stark in Mitleidenschaft gezogen. Wo vorher etliche Häuser dicht an dicht gedrängt standen, liegen jetzt nur noch Trümmer.

Erst einreißen, dann wiederaufbauen – so sieht euer Alltag in WW2 Rebuilder aus. (Bild: Madnetic Games)

Und genau da kommt ihr ins Spiel! Eure Aufgabe ist es, die verwüsteten Städte wieder aufzubauen – und zwar in mühevoller Handarbeit. Eine große Menge an frischen Baumaterialien steht euch dafür jedoch nicht zur Verfügung. Stattdessen müsst ihr versuchen, die Trümmer der zerstörten Häuser und Gebäude zu nutzen, um sie wieder auf Vordermann zu bringen.

Letztes Jahr gab es für Simulatoren-Fans wieder viel frisches Futter:

Wann erscheint WW2 Rebuilder auf Steam?

Wann das komplette Spiel erscheint, steht bislang noch in den Sternen. Seit Februar 2022 gibt es jedoch eine Demo, die sich interessierte Spieler bereits herunterladen und ausprobieren können (Quelle: Steam). Zudem erscheint mit WW2 Rebuilder: Germany Prologue am 26. Juli 2022 eine erste Auskopplung des Spiels, in der die deutsche Metropole Hamburg von Trümmern befreit und wieder aufgebaut werden muss.

