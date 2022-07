Ultimatives CoD-Ranking: Streamer gegen Fans – wer gewinnt?

19 Jahre, 18 Hauptteile: Es wird Zeit für ein besonderes CoD-Ranking. Bildquelle: Activision.

Vom schlechtesten bis zum besten Teil: Heute ranken wir alle 18 Hauptteile der CoD-Reihe nach ... Ne, wisst ihr, was? Wir machen was Besonderes daraus! Wir fragen nicht nur Streamer oder Fans nach ihrer Meinung, wir fragen einfach beide. Das wird ein Fest!

Streamer gegen Fans – welches CoD gewinnt, welches verliert?

Bevor das neue CoD: Modern Warfare 2 alles wieder ins Wanken bringt, lassen wir Streamer und Fans aufeinandertreffen, um die gesamte Shooter-Reihe zu ranken. In der rechten Ecke warten die beiden bekannten CoD-Twitch-Streamer KayzahR und Riirex, in der linken Ecke die geballte spieletipps-Community.

Von Call of Duty bis Call of Duty: Vanguard – welche Teile landen laut ihnen in einer ultimativen Top Ten? Wo sind sich beide Parteien einig und wo gehen ihre Meinungen komplett auseinander? Seid gewarnt, in der folgenden Bilderstrecke geht es äußerst nostalgisch und kontrovers zu.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Usern, die am CoD-Ranking teilgenommen haben. Genauso geht ein großer Dank an KayzahR und Riirex. Wir wünschen euch allen guten Loot und gutes Aim – und dass CoD: Modern Warfare 2 das Ranking wieder komplett umhauen wird.