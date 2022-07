Wie kann man nur so verdammt viel Glück haben?! (Bild: Rockstar Games / Getty Images – Denis_Vermenko)

Einmal am Tag können Spieler in GTA Online ins Casino gehen und am Glücksrad drehen, um einen tollen Preis zu gewinnen. Normalerweise gibt es nur etwas Cash auf die Hand, ein von Fortuna geküsster Spieler hat es jedoch nicht nur geschafft, den Hauptpreis am Glücksrad zu gewinnen, er hat direkt danach auch noch eine Slot-Maschine leergeräumt – einfach unglaublich!

GTA Online: Glückspilz räumt so richtig ab

Im Casino von GTA Online könnt ihr euer Gangstervermögen auf einen Schlag verlieren oder verdreifachen. Glückspilze wie Spieler OakleyDoke13 sind dort allerdings nicht gerne gesehen. Er brauchte nur 50 Sekunden, um die zwei größten Preise im "GTA Online"-Casino abzuräumen.

Im veröffentlichten Clip zeigt er, wie er durch das Casino spaziert und auf einen Schlag das seltene Podiumsauto am Glücksrad und 1,25 Millionen Ingame-Dollar beim Spielautomaten gewinnt. Respekt für diese Leistung, denn die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Glücksrad beträgt fünf Prozent für einen einzigen Versuche pro Tag, beim Automaten liegt sie noch viel niedriger.

Grand Theft Auto V Premium Edition - [PlayStation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.07.2022 03:17 Uhr

Die "GTA Online"-Community ist begeistert von seiner Glückssträhne und auch ein wenig neidisch. Viele Fans geben an, beim Glücksrad nur dutzende von T-Shirts gewonnen zu haben.

Meistert ihr das ultimative Quiz?

Im Casino von GTA Online können die Spieler alles auf einen Schlag gewinnen oder verlieren. Spieler OakleyDoke13 hat hierbei nicht nur einen Glücksrekord, sondern auch einen Zeitrekord aufgestellt. Wer muss schon cheaten, wenn man so viel Glück hat?