Entwickler verteidigt The Last of Us Part 1 – Fans feuern zurück

The Last of Us Part 1 sorgt für hitzige Diskussionen. (Bild: Sony Interactive Entertainment / PlayStation)

Nach den Leaks und dem ersten Gameplay-Trailer bleibt das Remake von The Last of Us hinter den Erwartungen zurück. Das Survival-Abenteuer sieht zwar besser aus als je zuvor, aber am Gameplay hat sich offenbar nichts geändert. Der Senior Environment Texture Artist von Naughty Dog verteidigt nun das Remake, Fans kontern jedoch.

Update:

Auf Twitter schreibt Jonathan Benainous, Artist bei Naughty Dog, er sei enttäuscht von den vielen negativen Reaktionen. Menschen würden das Gameplay kritisieren, ohne The Last of Us Part 1 selbst gespielt zu haben. Benainous meint, die PS3-Version und das baldige PS5-Remake würden sich gameplaytechnisch völlig unterscheiden.

Grund für die hitzige Diskussion: Zuvor hieß es, Spieler erwarte ein modernisiertes Gameplay in The Last of Us Part 1. Fans haben mit Gameplay-Mechaniken aus The Last of Us 2 gerechnet. Benainous schreibt aber, dass die Kriechen-Funktion das Gameplay des Remakes zerschießen würde.

Fans feuern allerdings zurück, denn es sei egal, dass bestimmte Mechaniken ursprünglich nicht so vorgesehen waren. „Es soll ein Remake sein, man hätte die Levels neu gestalten sollen, um diese Features zu ermöglichen.“

Insbesondere der happige Preis von 70 US-Dollar (hierzulande 80 Euro) ist vielen schlicht und ergreifend zu hoch.

Unter einem anderen Tweet schreibt Benainous, als Spiele-Entwickler habe er keinen Einfluss auf den Preis des finalen Produkts. Er kann bloß allen versichern, dass man alles aus dem Originalspiel von Grund auf neu erstellt hat. Zu schade, dass Naughty Dog nicht die Chance genutzt hat, das Gameplay auf das Niveau von The Last of Us 2 zu heben.

Zur Ausweich-Mechanik hat sich Benainous nicht geäußert. Witzigerweise gab es auf der E3 2012 ein Gameplay-Video von The Last of Us zu sehen, in dem Joel Nahkampfangriffen ausweichen konnte.

Das offizielle Gameplay-Video zum Remake hat mittlerweile 114.000 Likes und 82.000 Dislikes. (Quelle: YouTube - PlayStation)

Originalmeldung vom 22. Juli 2022:

The Last of Us Part 1: Keine echten Gameplay-Verbesserungen

Naughty Dog hat ein Leck – erneut. Und es betrifft wieder The Last of Us. Zur Erinnerung: Bevor der zweite Teil erschien, wurde die gesamte Story im Internet geteilt. Dieses Mal betrifft es The Last of Us Part 1. Zunächst gab es nur einen Trailer zu sehen, allerdings ohne Gameplay-Material. Plötzlich kursieren neue Bilder, Gameplay-Videos und Screenshots der Controller-Einstellungen im Netz – und diese dämpfen die Vorfreude enorm.

In einem Post auf Resetera könnt ihr euch das geleakte Material anschauen, darunter auch erste Gameplay-Videos von Branchen-Insider Nick Baker. (Quelle: Resetera)

Über Twitter erklärt er, dass es sich beim gezeigten Gameplay offenbar um die aktuelle Version handelt. Er kann aber nicht bestätigen, ob damit die finale Fassung gemeint ist.

Davon ist aber sehr stark auszugehen, denn zum einen verkündete Naughty Dog erst neulich, dass das Spiel Goldstatus erreicht hat; zum anderen gibt es nun auch einen offiziellen Trailer zu sehen.

The Last of Us Part 1 | Erster Gameplay-Trailer

Doch wie Sie sehen, sehen Sie nichts! Anscheinend spielt sich das Survival-Spiel immer noch identisch, die Kriechen- und Ausweich-Mechanik aus The Last of Us 2 scheint es nicht zu geben, wirkliche Gameplay-Verbesserungen fallen nicht auf.

Laut eigener Aussage hat Naughty Dog dem Remake eine anspruchsvollere KI verpasst und die Barrierefreiheit betreffenden Features aufgestockt. Auch wenn The Last of Us Part 1 grafisch einen großen Sprung macht, rechtfertigt das den Preis von 80 Euro?

Fans sind enttäuscht vom Remake

Viele Spieler sind der Meinung: Nein, tut es nicht! Unter dem entsprechenden YouTube-Video, welches zum Zeitpunkt dieser News 63.000 Likes und 39.000 Dislikes hat, wird der Frust deutlich. (Quelle: YouTube - PlayStation)

Das Video trägt den Titel „Erneuert für PS5“. Der Nutzer Its Carnivorous macht sich dementsprechend lustig:

„Das sieht krass aus, sie haben sogar den Preis erneuert.“

HeinrichVonOetker schreibt ebenfalls:

„Das sollte nicht so viel kosten wie ein The Last of Us 3 kosten würde.“

Andere Nutzer beschweren sich hingegen über das irreführende Marketing von Naughty Dog. Nutzer calvon meint:

„Das sieht fantastisch aus, aber wenn man damit wirbt, dass das Remake das gleiche Gameplay-Niveau wie Teil 2 hat, erwarten Leute Kriechen, Springen oder Ausweichen/Parieren, anstatt haptisches Feedback.“

Fans haben mit den in The Last of Us 2 etablierten Gameplay-Mechaniken gerechnet. Umso enttäuschter sind sie jetzt, dass diese offensichtlich fehlen.

Die Leaks haben dem Remake nicht gut getan. Auch auf Twitter wird das offizielle Gameplay-Video verspottet.

Und es kommt zu hitzigen Diskussionen zwischen Fans, die das Spiel nun verteidigen, und denjenigen, die bitter enttäuscht sind.

Kollege Gregor war schon nach der Ankündigung vom Remake nicht überzeugt:

The Last of Us Part 1 erscheint voraussichtlich am 2. September 2022.