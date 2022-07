Stray: Experte knackt Geheimnis der mysteriösen Sprache

Die Sprache in Stray wurde mit ein wenig Detektivarbeit bereits entschlüsselt. (Bild: Annapurna Interactive)

Gemeint ist natürlich die Sprache der Texte und Schriftzüge, die überall in Stray zu finden sind und nicht die Geräusche der Katzen im Spiel. Die Tiere zu verstehen wäre zwar schön, doch müsst ihr euch erst mal mit der Entschlüsslung der futuristischen Symbole begnügen.

Stray: Das bedeuten die Schriften in der Spielwelt

Da ihr in Stray eine Katze spielt, ist es naheliegend, dass ihr mit den Neonsymbolen, den Werbetafeln und sonstigen Beschriftungen in der Spielwelt nichts anfangen können. Die futuristischen Symbole übersetzt das Spiel nur selten für euch und für das Gameplay sind sie kaum relevant.

Stray: Trailer zum knuddeligen Katzen-Abenteuer

Josh Wirtanen hat sich für Half Glass Gaming aber die Mühe gemacht, einen Sinn hinter den merkwürdigen Zeichen zu finden und war dabei sogar recht erfolgreich. (Quelle: Half Glass Gaming). Ihm gelang es, den Code zu knacken und die Schrift zu übersetzen.

Ausgehend von den Kapitelnamen des Spiels, die in der Schriftsprache des Spiels und auch in einer Übersetzung angezeigt wird, machte er sich daran, die Symbole zu decodieren. Unter der Annahme, dass alles in dem Spiel auf Englisch ist, stellte er fest, dass Entwickler BlueTwelve einfach das lateinische Alphabet mit eigenen Symbolen versehen hat. Mithilfe der Kapitelnamen und den Notenblättern, deren Titel ein Charakter in Stray für euch übersetzt, konnte Wirtanen die Sprache entschlüsseln.

Mit dieser Anleitung lassen sich viele der Schriftzüge in Stray ins Englische übersetzen. (Bild: Half Glass Gaming)

Großer Fund mit eher kleiner Bedeutung

Viele der geschriebenen Wörter lassen sich so übersetzen, eine neue tiefere Bedeutung gibt das dem Spiel aber nicht. Viele Wörter beschrieben logischerweise einfach das, wo sie zu lesen sind. So steht an einem Shop eben das Wort „Shop“ und eine Zeitung trägt den Namen „Droid News“. Gelegentlich passen die Wörter auch nicht und sind nur gedrehte oder gespiegelte Variationen von anderen Wörtern. Einige Buchstaben scheinen auch mehrere Symbole als Übersetzung zu haben. Es zeigt dennoch mit wie viel Liebe zum Detail BlueTwelve Stray entwickelt haben, dass bei den Feinheiten sich auf andere Aspekte des Spiels fokussiert wurde, ist verständlich.

