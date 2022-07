Eines der besten Horrorspiele funktioniert nur auf dem Handy

The Sign erinnert stark an den Horrorfilm The Ring. (Bild: SponsorAds GmbH & Co.KG)

Das kostenlose Horrorspiel The Sign erfreut sich im Google Play Store einer großen Beliebtheit. Wir erklären euch, warum ihr der interaktiven Grusel-Story unbedingt eine Chance geben solltet. Besonders wenn ihr auf Horrorfilme wie The Ring steht.

Dieses Horrorspiel fühlt sich real an

Auf dem PC und den Konsolen gibt es viele kleine und große Horrorspiele. Von der Indie-Perle bis zum großen Blockbuster ist im Prinzip für jeden Geschmack etwas dabei.

Es gibt allerdings eine bestimmte Art von Horrorspiel, die nur auf dem Handy funktioniert. Die Rede ist von simulierten WhatsApp-Chats, über dir ihre eine gruselige Geschichte erlebt. Ein besonders guter Ableger dieser Gattung ist The Sign.

Eure Antworten beeinflussen den Ausgang der Horror-Story. (Bild: SponsorAds GmbH & Co.KG)

Das kostenlose Handy-Spiel fängt ganz harmlos an: Ihr erhaltet über einen gefakten WhatsApp-Chat ein Video von eurer Ex-Freundin, die euch erzählt, dass sie einen schlimmen Albtraum hatte. Im anschließenden Dialog mit ihr könnt ihr Antworten auswählen, die das Ende der Geschichte beeinflussen.

Am beeindruckendsten ist dabei, mit wie viel Liebe zum Detail die Entwickler WhatsApp mit all seinen Funktionen nachgestellt haben. Vom Layout über die blauen Haken bis zu den typischen Sounds. Hinzu kommen authentische Dialoge und Antwortmöglichkeiten, wodurch ihr bereits nach wenigen Minuten das Gefühl habt mit einer echten Person zu schreiben.

Das geht sogar soweit, dass außenstehende Personen nicht mehr unterscheiden können, ob ihr gerade das Game spielt oder tatsächlich bei WhatsApp seid.

In diesem Lets Play bekommt ihr einen ersten Eindruck vom Horrorspiel:

The Sign ist ein echter Community-Liebling

Die User-Rezensionen im Googe Play Store loben The Sign in den höchsten Tönen. So hält das Horrorspiel derzeit einen Score von 4,5 Sternen. Besonders oft wird die spannende Geschichte und die dichte Atmosphäre gelobt.

Kritisiert werden dagegen die Tetris-ähnlichen Minispiele, da sie viele User aus der Immersion reißen. Ebenfalls wichtig zu erwähnen: Ihr könnt das gesamte Spiel genießen ohne auch nur einen einzigen Cent zu bezahlen.