Pokémon Go: Neues Gratis-Item schenkt euch täglich Chance auf noch mehr Pokémon

Pokémon-Go-Entwickler Niantic macht euch mit einem neuen Gratis-Item eine Freude: Ab sofort könnt ihr euch täglich kostenlos den Abenteuerrauch sichern und damit 15 Minuten lang seltene Pokémon anlocken und fangen.

Ab jetzt könnt ihr euch beim Ausflug in Pokémon Go über einen Gratis-Abenteuerrauch freuen. Das Item wird jeden Tag aufs Neue kostenlos angeboten und hilft euch dabei, seltenere Pokémon anzuziehen und euch die begehrten Taschenmonster zu schnappen. Ihr könnt jeweils nur einen Abenteuerrauch in eurem Beutel tragen und nachdem ihr ihn aktiviert habt, ist er für 15 Minuten wirksam – perfekt also für einen kurzen Spaziergang in eurer Nachbarschaft.

Pokémon Go: Gratis-Items hilft euch bei der Suche

Der tägliche Abenteuerrauch soll euch laut Entwickler Niantic dabei helfen, seltene Pokémon zu fangen, die ansonsten nur schwer in der Wildnis zu finden sind. Insbesondere Spieler außerhalb von großen Städten sollen somit bei der Suche nach den besonderen Taschenmonstern unterstützt werden.

Das Gratis-Item wird euch täglich neu zur Verfügung gestellt, allerdings könnt ihr nur eines bei euch tragen und pro Tag verwenden. Außerdem könnt ihr gewöhnlichen Rauch während der 15 Minuten Wirkzeit nicht gleichzeitig verwenden. (Quelle: PokémonGoLive)

Abenteuerrauch soll alle Spieler unterstützen

Der Gratis-Abenteuerrauch ist bereits jetzt für viele Spieler weltweit verfügbar – falls ihr das Item noch nicht sehen könnt, wird es im Laufe der nächsten Wochen über die Spezial-Quest Ein mysteriöser Rauch freigeschaltet.

Um das Item zu aktivieren, müsst ihr einfach nur in eurem Beutel danach suchen und darauf klicken. Danach werden 15 Minuten lang Pokémon in die Nähe eures Standorts gelockt, solange ihr euch bewegt. Falls ihr zur Zeit der Aktivierung des Abenteuerrauchs weniger als 30 Pokébälle in eurem Inventar habt, wird euer Inventar entsprechend angefüllt – somit könnt ihr das Item maximal ausnutzen.

