Kultspiel NieR: Anfänger stolpert über ein Geheimnis, das jedem von euch entging

Die NieR-Community sucht nach einer Erklärung. (Bild: Square Enix)

Ein Neuling entdeckt ein Geheimnis in NieR: Automata, doch das treibt die Community nun in den Wahnsinn. „Er ist der Affe, der es endlich geschafft hat, Hamlet zu tippen“, schreibt ein anderer Spieler. Die Erklärung, wie es von einer geheimen Tür zu diesem Satz kommt, ist ungewöhnlich und abstrakt. Aber das ist NieR: Automata ja auch.

NieR: Automata – geheime Tür lässt Community verzweifeln

NieR: Automata ist eines dieser Spiele für Modder, Dataminer und auch zufällige Entdecker. Es ist eines dieser Spiele, die auch nach Jahren noch immer nicht alle Geheimnisse preisgegeben haben und die von der Community bis ins kleinste Detail untersucht werden. Das Auftauchen einer bisher unentdeckten Tür, die zu einem geheimen Areal führt, sollte deswegen eigentlich für Freude bei der Community sorgen. So ganz ist das aber nicht der Fall.

Vor etwa zwei Monaten postet ein Nutzer mit dem Namen sadfutago ins Reddit ein Bild von sich in einer Kirche in der Copied City. Damit konnte aber erst mal niemand etwas anfangen und der Post blieb unbeachtet. (Quelle: Reddit). Am gestrigen Tag folgte dann aber ein Video von sadfutago, wie er besagte Kirche betritt und im NieR-Subreddit gab es kein Halten mehr. (Quelle: Reddit). Niemand scheint die Tür und die dahinter liegende Kirche zu kennen und das treibt die Community zur Verzweiflung.

Während einige vermuten, es könnte ein Fake sein, halten andere es für echt. Einige Stimmen aus der Modding-Community bekräftigen die Echtheit, da sie davon ausgehen, dass kein Modder entwickeln könnte, was in dem Video zu sehen ist. Der Dataminer und Modder mit dem Twitter-Namen Lance McDonald teilte ein gut zweiminütiges Video von sadfutoga und geht ebenfalls davon aus, es sei real:

Was hat das jetzt mit Affen zu tun?

Dieser Vergleich kommt ebenfalls aus der Community und ist ein ironischer Kommentar auf den Ursprung dieses bisher unbekannten Geheimnisses. (Quelle: Reddit). Das Theorem des endlos tippenden Affen ist vereinfacht gesagt ein mathematisches Gedankenexperiment. Ein Affe, der unendlich lange auf einer Schreibmaschine tippt, hat irgendwann jedes literarische Werk der Menschheit reproduziert. Ohne sich dessen bewusst zu sein, kann ein Affe also Shakespeares Hamlet schreiben.

Manche Geheimnisse werden auch erst nach Jahrzehnten gelüftet:

Da sadfutago auf die Community so wirkt, als wäre er Anfänger, könnte er nur durch eine Verkettung von Zufällen auf die Tür und die Kirche gestoßen sein. Damit ist der Vergleich also gar nicht so falsch. Es wird die NieR-Community auf jeden Fall noch eine Weile beschäftigen, sie wollen nämlich unbedingt wissen, wie man in diese Kirche kommt.