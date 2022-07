Switch: Entspannter als Stardew Valley? Bäriger Geheimtipp erscheint bald

Bear and Breakfast: Release Date Trailer

Wer entspannte Management-Spiele liebt, sollte den Geheimtipp Bear and Breakfast im Auge behalten. Darin spielt ihr nämlich einen Bären, der sein eigenes Gasthaus aufbaut und leitet. Erscheinen soll das Spiel für Switch und Steam.

Bear and Breakfast: Das nächste Chill-Spiel

Stardew Valley, Planet Zoo, Unpacking – wer bei seinen Spielen Wert auf Entspannung und Management legt, wird bei diesen Games fündig. Mit Bear and Breakfast soll nun bald ein weiterer Geheimtipp erscheinen, der in eine ähnliche Kerbe schlagen soll.

In dem knuffigen Aufbau - und Abenteuerspiel spielt ihr einen Bären, der gemeinsam mit seinen Freunden ein eigenes Bed and Breakfast aufbaut und leitet. Gestaltet die Gästeräume, sorgt für Unterhaltung und lockt mehr Touristen in den Wald, damit sie bei euch übernachten.

Um Gegenstände und neue Features für euer Gästehaus freizuschalten, müsst ihr Quests abschließen und in der Handlung voranschreiten, die teilweise recht düster zu sein scheint.

Erscheinen soll Bear and Breakfast am 28. Juli 2022 für Nintendo Switch und Steam.

Knuff mit einem düsteren Twist

Die witzige Prämisse des Spiels sowie das entspannte Gameplay lassen zuerst auf eine ebenso milde Story schließen. Was aber sowohl der Trailer als auch die Steambeschreibung andeuten, ist eine Handlung, die etwas mehr in die Tiefe geht.

Nicht allen Gestalten des Waldes werdet ihr trauen können. Im Laufe des Spiels sollt ihr sogar einer Verschwörung und anderen Geheimnissen auf den Grund gehen.

Vom niedlichen Stil und der Thematik erinnert Bear and Breakfast an die Cartoon-Serie Gravity Falls. Ob das Spiel ähnliche übernatürliche und gruselige Elemente haben wird, bleibt abzuwarten.

