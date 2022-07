Neuer Steam-Hit: Brawler kloppt sich dank Open-Beta in den Charts nach oben

MultiVersus startet auf Steam richtig durch. (Bildquelle: Warner Bros. / Steam)

Auf Steam sorgt ein neues Spiel von Warner Bros. für Aufsehen und einen spektakulären Spieler-Ansturm. Der Brawler hatte direkt nach dem Launch seiner kostenlosen Open-Beta sogar mehr gleichzeitige Spieler als GTA 5 und Apex Legends.

Warner Bros. Interactive Entertainment will mit MultiVersus dem Brawler-Platzhirsch Super Smash Bros. Konkurrenz machen. Der Anfang ist schon einmal ziemlich vielversprechend, denn kurz nach dem Launch der kostenlosen Beta konnte das Spiel auf Steam eine überaus beeindruckende Spielerflut verzeichnen.

Steam: Brawler verdrängt GTA 5 und Apex Legends

MultiVersus ist seit dem 26. Juli in der Open-Beta kostenlos auf Steam verfügbar. Direkt zu Beginn konnte der Brawler eine starke Duftnote setzen und versammelte kurz nach dem Launch 144.132 Spieler gleichzeitig, die sich als Batman, Bugs Bunny oder Shaggy über die Server kloppten.

Damit konnte es zu dem Zeitpunkt selbst solche etablierten Größen wie GTA 5, Apex Legends und Team Fortress 2 hinter sich lassen und nahm kurzfristig Rang 4 der Games mit den meisten zeitgleich eingeloggten Spielern ein. Aktuell hält es sich auf einem immer noch respektablen achten Platz. (Quelle: Steamcharts).

Multiversus: Warner Bros. verspricht neue Charakter

In dem Multiplayer-Brawler gibt euch Warner Bros. die Möglichkeit, euch mit berühmten Charakteren aus dem eigene Portfolio durch bunte Cartoon-Level zu prügeln. Mit Steven Universe, Harley Quinn und Tom & Jerry sind bereits einige bekannte Helden an Bord, aber der Publisher wird diesem Aufgebot noch weitere Figuren hinzufügen. Erst kürzlich wurde angekündigt, dass das Spiel in naher Zukunft auch NBA-Legende LeBron James sowie Kult-Lieblinge Rick und Morty als neue spielbare Charaktere erhalten soll.

Schaut euch hier den Reveal-Trailer zum Auftritt von LeBron James in MultiVersus an:

MultiVersus: LeBron Character Reveal-Trailer

Wir konnten Multiversus bereits in der Alpha-Version anspielen – unsere ersten Eindrücke findet ihr in unserem Test-Artikel.